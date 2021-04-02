10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

تعبر حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قناة السويس، اليوم الجمعة، في طريقها إلى المحيط الهندي ومنطقة الخليج.





كشفت المصادر، في تصريحات خاصة، ان يو إس إس دوايت أيزنهاور (CVN-69) هي حاملة طائرات أمريكية تابعة لبحرية الولايات المتحدة و مسماة على اسم الرئيس الأمريكي الـ34 دوايت أيزنهاور، و بلغت تكلفة بنائها 4.7$ مليار دولار أمريكي.





يبلغ وزنها 114,000 طن، طولها 332.8 متر، مزودة ب 2 مفاعل A4W (دفع محرك نووي)، 4 عنفة بخارية، تصل سرعتها 56+ كم/ساعة

الطاقم، كما يصل عدد افراد طقمها البحري 3200 ضابط و بحار "طاقم السفينة"، 2480 طيار.





اوضحت المصادر ان حاملة الطائرات الامريكية، مزودة بالصاروخ ذو الهيكل الدوار (RIM-116) الطائرات المحمولة، 90 طائرات حربية و هليكوبتر.





شاركت حاملة الطائرات في عمليات متعددة بما في ذلك عملية مخلب النسر خلال أزمة رهائن إيران في عام 1980، وكذلك حرب الخليج في التسعينيات، ومؤخرا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية في العراق و أفغانستان.





اشارت المصادر الي قيام القبطان محمود أبوعجيلة كبير مرشدي القطاع الشمالي، بإرشاد الحاملة الأمريكية خلال عبورها، حيث يرافقها 2 من قاطرات الإنقاذ بهيئة قناة السويس طوال فترة عبورها القناة حتى خروجها لخليج السويس.





ذكرت المصادر أن حاملة الطائرات "أيزنهاور" الأمريكية ومجموعة السفن المرافقة لها، كان قد دخلت مياه البحر الأحمر عبر قناة السويس، منتصف مارس الماضي، وعبرت كوبري السلام، أسفل الكوبري المعلق الذي يربط آسيا بأفريقيا، خلال 2019، كما عبرت قناة السويس في وقت سابق.





وأعلنت البحرية الأمريكية، بدء عملية قتالية لحاملة الطائرات "دوايت إيزنهاور" في شرق البحر المتوسط، دعمًا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.





وذكرت البحرية الأمريكية، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" تنفذ طلعات جوية في شرق البحر المتوسط.





وتحمل "أيزنهاور" على متنها 48 مقاتلة قاذفة من طراز F/A-18E Super Hornet، وطائرات مخصصة للحرب الإلكترونية والإنذار المبكر، وطائرات نقل، إضافة إلى طائرات مضادة للغواصات وطائرات إنقاذ.



