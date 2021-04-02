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منوعات

رحلة لصيد الأسماك تتحول إلى صراع مع تمساح طوله 3 أمتار .. صور

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:22 ص
رحلة لصيد الأسماك
رحلة لصيد الأسماك تتحول إلى صراع مع تمساح طوله 3 أمتار
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هدير علاء
بعد اعتقاده بأنه حصل على صيد ثمين خلال رحلة لصيد الأسماك، وجد صياد نفسه في خضم صراع مع تمساح يُقدر طوله بحوالي 3 أمتار شمال ولاية "كوينزلاند" الأسترالية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن الصياد "جيم فالكنبرج"، وهو من مدينة "تاونسفيل" بالولاية الأسترالية، كان في رحلة صيد ترفيهية لكنه فوجئ أثناء سحب صنارة الصيد بظهور تمساح على سطح المياه في نهاية الطرف الآخر من صنارته.


وصرح "فالكنبرج" للنسخة الأسترالية من صحيفة "ديلي ميل" بأن هذا المشهد جعل ضربات قلبه تتسارع وكاد يسقط عن قاربه في المياه، مضيفًا أن طول التمساح في تقديره حوالي 3 أمتار، ويعتقد أنه إما التقط الطُعم من صنارته أو ابتلع سمكة التقطت الطُعم.

وبعد صراع استمر لقرابة ساعة، استطاع الصياد استعادة صنارته من بين فكي التمساح الذي كان قد أحكم فكيه على الطرف الآخر منها، قبل أن يسبح بعيدًا عن القارب.


وشارك "جيم فالكنبرج" لقطات مصورة وثق من خلالها جوانب من صراعه من التمساح عبر الإنترنت، وتنفس الصعداء بعد أن سبح التمساح بعيدًا عن قاربه خاصة وأنه كان يخشى أن يتحرك المخلوق المفترس أسفل قاربه ويطيح به، وفي نهاية اللقطات شوهد وهو يتراجع للوراء بعيدًا عن حافة القارب بينما كان يحاول التقاط أنفاسه.
رحلة لصيد الأسماك تتحول إلى صراع مع تمساح طوله 3 أمتار .. صور
رحلة لصيد الأسماك تتحول إلى صراع مع تمساح طوله 3 أمتار .. صور
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