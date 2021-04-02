رحلة لصيد الأسماك تتحول إلى صراع مع تمساح طوله 3 أمتار .. صور

بعد اعتقاده بأنه حصل على صيد ثمين خلال رحلة لصيد الأسماك ، وجد صياد نفسه في خضم صراع مع تمساح يُقدر طوله بحوالي 3 أمتار شمال ولاية "كوينزلاند" الأسترالية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.





ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن الصياد "جيم فالكنبرج"، وهو من مدينة "تاونسفيل" بالولاية الأسترالية، كان في رحلة صيد ترفيهية لكنه فوجئ أثناء سحب صنارة الصيد بظهور تمساح على سطح المياه في نهاية الطرف الآخر من صنارته.









وصرح "فالكنبرج" للنسخة الأسترالية من صحيفة "ديلي ميل" بأن هذا المشهد جعل ضربات قلبه تتسارع وكاد يسقط عن قاربه في المياه، مضيفًا أن طول التمساح في تقديره حوالي 3 أمتار، ويعتقد أنه إما التقط الطُعم من صنارته أو ابتلع سمكة التقطت الطُعم.





وبعد صراع استمر لقرابة ساعة، استطاع الصياد استعادة صنارته من بين فكي التمساح الذي كان قد أحكم فكيه على الطرف الآخر منها، قبل أن يسبح بعيدًا عن القارب.







