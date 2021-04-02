سيدة تمتنع عن نطق اسم زوجها على مدار 3 سنوات.. لهذا السبب

في مقطع فيديو حصد أكثر من 13 مليون مشاهدة على منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، كشفت سيدة عن مشكلة غريبة من نوعها تواجهها مع شريك حياتها، إذ أنه وعلى الرغم من مضي 3 سنوات على زواجهما فهي مازالت عاجزة عن نطق اسم زوجها ذي الأصول السويدية بصورة صحيحة.





وبعد أن فقدت الأمل في نطقه بالشكل الصحيح، قررت التوقف عن المحاولة ولجأت إلى مناداته بلقب للتدليل بدلًا من اسمه على مدى الـ3 سنوات الماضية.









وقالت الزوجة أمريكية الجنسية في بداية الفيديو: "أنادي زوجي بـ عزيزي على مدى الـ3 سنوات الماضية لأنني لا أعرف كيفية نطق اسمه السويدي"، وحاولت بعد ذلك نطق الاسم عدة مرات قائلة إنه شبيه بـ"راجنار" أو "راجنا" أو "رجانار".





ووصل عدد الإعجابات التي حصل عليها الفيديو إلى قرابة مليوني إعجاب، بالإضافة إلى آلاف المشاركات والتعليقات، ووصف العديد من الرواد الموقف برمته بكونه مضحكًا.





وعلقت إحدى المتابعين مشيرة إلى أنها تواجه المشكلة ذاته مع زوجها، وهو بدوره سويدي الجنسية، ورغم أن زواجهما استمر لقرابة 7 سنوات إلا أنها مازالت غير قادرة على نطق اسمه بشكل صحيح، وأضافت أخرى أنها تعتبر نفسها محظوظة كونها عثرت على زوج سويدي من السهل نطق اسمه.







