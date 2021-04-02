سماعة أذن تتسبب في نقل طفلة عمرها عامين إلى المستشفى.. تفاصيل

بعد الاعتقاد بأن طفلتها ذات العامين ابتلعت سماعة أذن لاسلكية أثناء اللعب بها، سارعت أم بريطانية بنقل الطفلة إلى أحد المستشفيات المحلية خوفًا من أن تُلحق بها سماعة الأذن المفقودة ضررًا، لكن كانت في انتظارها مفاجأة وضعتها في موقف محرج.





وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن الأم "كلوي سوندرز" ذات الـ22 عامًا وجدت نفسها في موقف لا تُحسد عليه عقب اصطحاب ابنتها "زارا" للمستشفى، حيث تبين لها خطأ اعتقادها إثر عثور ممرضة على السماعة المفقودة في "جيب بيجامة" الطفلة وليس معدتها.









وأضاف التقرير أن الأم كانت في عملها عندما لاحظ زوجها "أوليفر جونز" أن إحدى سماعتي الـ"AirPods" فُقدت بينما كانت الطفلة تعبث بحافظة السماعتين، وفور عودة الأم شرعت في مساعدته في البحث عنها، وتملك منها الذعر بعد تحميل تطبيق تعقب والذي رصد سماعة الأذن "داخل معدة الطفلة مشحونة بالكامل".





واتصل الأبوان في الحال بطبيب لاستشارته بشأن الحالة، وقد أبدى تخوفه من احتمالية تسبب سماعة الأذن في إلحاق أضرار بالطفلة، لذا نقلتها "سوندرز" إلى قسم الطوارئ بمستشفى قريب مساء يوم الـ29 من مارس الماضي، وفي تلك الأثناء أظهر لها هاتفها المحمول أن السماعة كانت قريبة منها وهو ما زاد من قلقها حيال صحة اعتقادها.





وأثناء قيام ممرضة بفحصها، دخلت في نوبة ضحك عقب عثورها على السماعة سبب المشكلة في حوزة الطفلة فعليًا لكن في جيبها وليس معدتها.





وشاركت "كلوي سوندرز" في وقت لاحق تفاصيل الموقف المحرج الذي واجهته عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وفي غضون عدة ساعات كانت تغريدتها قد حصدت أكثر من 175 ألف إعجاب، بالإضافة إلى نحو 14 ألف مشاركة.









ونقلت "ميرور" عن "سوندرز"، وهي من منطقة "نورث ويلز" بالمملكة المتحدة، قولها إن حالة الذعر التي تملكت منها حالت دون قدرتها على التفكير بوضوح، ودفعها تطبيق التعقب للاعتقاد بأن السماعة في معدتها ويمكن أن تنفجر، خاصة وأن نسبة التقارب وصلت إلى 100 في المائة بمجرد أن وضعت الهاتف قرب بطن ابنتها، ولم تصدق عينيها عندما أخرجتها الممرضة من جيب الطفلة، خاصة وأنها اعتقدت أنها وشريك حياتها تفقدا الجيب أثناء بحثهما عنها.



