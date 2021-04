بصورة له مع شقيقه ووالده ... تركي آل الشيخ يستعيد ذكريات الطفولة .. شاهد

وعلق الـ الشيخ قائلا " مع والدي وأخي ".

ويذكر أن نعى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع الجمعة الماضي.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء".

وأكمل: "لذا قررت تقديم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث الأليم، دي اقل حاجة ممكن نقدمها لاهالينا اللي تضرروا من الحادث واتمني من المولي ان يرحم المتوفين ويصبر اهلهم وذويهم وان يمن بالشفاء العاجل على المصابين، حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء ".

With my father and my brother ❤️ pic.twitter.com/SDwz8QOWP8