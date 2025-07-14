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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رونالدو سفيرا عالميا للبطولة.. أكثر من 2000 لاعب يتنافسون في كأس العالم للألعاب الإلكترونية

رونالدو سفيرا عالميا للبطولة.. أكثر من 2000 لاعب يتنافسون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية
رونالدو سفيرا عالميا للبطولة.. أكثر من 2000 لاعب يتنافسون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية
عبد الفتاح تركي

يتنافس أكثر من 2000 لاعب نخبة من جميع أنحاء العالم بقوة على الجوائز القياسية في كأس العالم للألعاب الإلكترونية 2025 (EWC) في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض.

حفل افتتاح كأس العالم للألعاب الإلكترونية

افتُتحت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 مساء الخميس الماضي، في حفل افتتاح مليء بالنجوم، وتستمر البطولة حتى 24 أغسطس المقبل، وتضم أكثر من 2000 لاعب نخبة، و25 بطولة عبر 24 لعبة رائدة، وجوائز قياسية تزيد عن 70 مليون دولار أمريكي.

لأول مرة، تجمع البطولة بين أفضل 200 نادٍي في العالم للتنافس عبر عناوين ألعاب متعددة في صيغة فريدة من نوعها تشمل ألعابًا متعددة.

يتضمن الحدث الكبير أكثر الألعاب شهرة في العالم مثل “Dota 2” و”PlayerUnknown's Battlegrounds” و”Valorant” والشطرنج.

وقال أستاذ الشطرنج النرويجي الكبير ماجنوس كارلسن: "لا أعرف من أين أبدأ! في الوقت الحالي، أظن أنني سأكون سيئًا بشكل متساوٍ في كل شيء".

وفي قلب المنافسة تأتي بطولة الأندية، حيث تجمع الفرق النقاط عبر ألعاب متعددة لتصبح بطل الأندية في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

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رونالدو سفيرا عالميا للبطولة.. أكثر من 2000 لاعب يتنافسون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية
رونالدو سفيرا عالميا للبطولة.. أكثر من 2000 لاعب يتنافسون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وقالت تيري تشانغ، المديرة الأولى لقسم أعمال الرياضات الإلكترونية في شركة تينسنت: “أعتقد أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ليست مجرد بطولة، بل هي بمثابة منصة. أعتقد أن الأندية والشركات من الصين سيكون لديها المزيد من الفرص للتعاون مع الآخرين، خاصة مع الشركات أو الأندية الخارجية.”

كريستيانو رونالدو سفيرا عالميا للبطولة

في السياق ذاته أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اختيار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، سفيرًا رسميًا للنسخة الثانية من البطولة العالمية، التي انطلقت في الرياض في 7 يوليو الجاري وتستمر حتى 24 أغسطس 2025. 

رونالدو سفيرا عالميا للبطولة.. أكثر من 2000 لاعب يتنافسون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية
رونالدو سفيرا عالميا للبطولة.. أكثر من 2000 لاعب يتنافسون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

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يمثل انضمام رونالدو إضافة نوعية لهذا الحدث، الذي يُعد الأكبر في تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويأتي هذا التعاون ليجسد تقاطعًا ملحوظًا بين الرياضة التقليدية والافتراضية، ويعزز من زخم البطولة، التي تعد منصة عالمية لاستكشاف المواهب والابتكار في صناعة الألعاب.

رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البطولة، علق قائلًا: 

“رونالدو يجسد القيم التي نسعى لإبرازها: الاحترافية، الانضباط، والسعي المستمر نحو القمةـ وجوده معنا سيكون له تأثير إيجابي ضخم في ربط جماهير الرياضة الكلاسيكية بعالم الرياضات الإلكترونية، وإلهام الجيل الجديد من اللاعبين.”

رونالدو سفيرا عالميا للبطولة.. أكثر من 2000 لاعب يتنافسون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية
رونالدو سفيرا عالميا للبطولة.. أكثر من 2000 لاعب يتنافسون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وبصفته سفيرًا رسميًا، سيقود كريستيانو رونالدو الحملة الترويجية العالمية للبطولة، ويشارك في أبرز الفعاليات على مدار سبعة أسابيع داخل “بوليفارد سيتي” بالرياض، كما سيظهر كـ”شخصية افتراضية” داخل لعبة FATAL FURY: City of the Wolves، وهي واحدة من 25 بطولة رئيسية ضمن جدول المنافسات.

ويتوقع أن يسهم رونالدو، بفضل قاعدة جماهيرية تتجاوز مليار متابع عبر وسائل التواصل، في جذب جماهير جديدة وتعزيز الحضور العالمي للبطولة.

رونالدو عبر عن حماسته قائلًا: “الرياضة في تطور دائم، والرياضات الإلكترونية تمثل مستقبل قطاعي الرياضة والترفيه. أرى في لاعبي هذا المجال نفس الشغف والإصرار الذي عشته طوال مسيرتي الكروية".

رونالدو سفيرا عالميا للبطولة.. أكثر من 2000 لاعب يتنافسون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية
رونالدو سفيرا عالميا للبطولة.. أكثر من 2000 لاعب يتنافسون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

العلاقة بين رونالدو والبطولة لم تبدأ اليوم، إذ شارك في الإعلان العالمي لإطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية عام 2023، كما حضر ختام نسختها الأولى في 2024، التي شهدت تتويج الفريق السعودي “فالكونز” بلقب الأندية، وساهم حضوره وتفاعله الواسع عبر المنصات الرقمية في تعزيز الوعي بالبطولة ورؤيتها.

تنطلق النسخة الثانية من البطولة بمشاركة أكثر من:

2000 لاعب محترف

200 نادٍ رياضي

يمثلون أكثر من 100 دولة

في 25 بطولة تغطي 24 لعبة مختلفة

كريستيانو رونالدو
 

وتبلغ الجوائز المالية الإجمالية للبطولة أكثر من 70 مليون دولار أمريكي، لتؤكد المملكة مكانتها بوصفها مركزًا عالميًا لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.

كأس العالم للألعاب الإلكترونية كأس العالم للألعاب الإلكترونية 2025 الرياض السعودية حفل افتتاح كأس العالم للألعاب الإلكترونية

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