ريال مدريد يهنئ تشيلسي بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية: مستحق عن جدارة

حرص نادى ريال مدريد الإسباني، على تهنئة نادى تشيلسي الإنجليزي بعد حصوله على بطولة كأس العالم للأندية أمريكا 2025

وكتب ريال مدريد، عبر حسابه على «إكس»: "تهانينا إلى تشيلسي وجميع جماهيره على الفوز بلقب كأس العالم للأندية المستحق عن جدارة".

وأضاف: “كما نتقدم بالتهنئة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو، على التنظيم الرائع لكأس العالم للأندية أمريكا 2025.



حقق نادي تشيلسي الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه الكبير والمستحق على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة (3-0)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. بهذا الإنجاز، يواصل البلوز كتابة التاريخ على الساحة العالمية، مؤكدًا مكانته بين كبار أندية العالم.



وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع فيسبوك :ماتش خيال من تشيلسي ".

تألق كول بالمر.. نجم البطولة دون منازع





خطف كول بالمر، نجم تشيلسي الشاب، الأضواء خلال مجريات البطولة، حيث لعب دورًا محوريًا في تتويج فريقه باللقب. بفضل أدائه الاستثنائي، حصد بالمر جائزة أفضل لاعب في البطولة، متفوقًا على العديد من الأسماء اللامعة. مهاراته، رؤيته في الملعب، وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، كانت عوامل رئيسية في تفوق تشيلسي.



نهائي بطابع أوروبي ونكهة إنجليزية

رغم قوة باريس سان جيرمان، إلا أن تشيلسي فرض سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة تفوقه إلى ثلاثة أهداف نظيفة، حسمت الأمور مبكرًا. أداء جماعي منظم، وخطة مدروسة من الجهاز الفني، إلى جانب تألق الأفراد، كانت مفاتيح الفوز للبلوز.