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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كسر البروتوكول.. تصرف غريب من ترامب في احتفالات تتويج تشيلسي بلقب المونديال

دونالد ترامب
دونالد ترامب

في لقطة طريفة، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مغادرة منصة تتويج تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية 2025، قبل بدء الاحتفالات.

وفاز تشيلسي على باريس سان جيرمان ، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية، أمس الأحد.

وأخبر ثنائي تشيلسي ريس جيمس وسانشيز، دونالد ترامب بأنه يجب عليه التحرك قبل بدء الاحتفالات، لكن الرئيس الأمريكي قال لهما: "لا، أنا أحتفل معكم".


كما حاول جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، إقناع ترامب بضرورة المغادرة، إلا أن الأخير رفض وأصر على الاحتفال رفقة لاعبي البلوز.

أهداف مباراة تشيلسي وباريس

سجل كول بالمر هدف تشيلسي الأول الدقيقة 22، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وجاء الهدف الثالث عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 42.

وحصل روبين نيفيز، لاعب فريق باريس سان جيرمان على بطاقة حمراء في الدقيقة 85.

ترامب تشيلسي كأس العالم للأندية إنفانتينو الفيفا

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