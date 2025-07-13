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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترامب يحضر نهائي كأس العالم للأندية

ترامب
ترامب
القسم الرياضي

يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، وهي مباراة ستتيح له لمحة عن بطولة كرة القدم الأهم في العالم التي تستضيفها أمريكا الشمالية العام المقبل.

ويسافر ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب من نادي الجولف الخاص بهما في بيدمينستر، نيوجيرسي، إلى إيست روثرفورد، على بُعد 64 كيلومترًا (40 ميلًا) لمشاهدة المباراة النهائية للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي في ملعب ميتلايف.

وتصادف زيارة ترامب يوم الأحد الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الاغتيال التي نجا منها في بتلر، بنسلفانيا، أثناء حملته الرئاسية.

ولم يكن لدى الرئيس أي خطط علنية للاحتفال بهذا التاريخ باستثناء مشاركته في مقابلة مسجلة على قناة فوكس نيوز مع زوجة ابنه لارا ترامب، والتي بُثت مساء السبت.

وشكلت الأحداث الرياضية الجزء الأكبر من رحلات ترامب في الولايات المتحدة منذ توليه منصبه هذا العام. 

بالإضافة إلى زيارته لبطولة كرة القدم هذا الأسبوع، حضر ترامب مباراة السوبر بول في نيو أورلينز، وسباق دايتونا 500 في فلوريدا، ومباريات بطولة القتال النهائي (UFC) في ميامي ونيويورك، ونيوجيرسي، وبطولة المصارعة الجامعية (NCAA) في فيلادلفيا.

وصرح ترامب، الذي تربطه علاقة وطيدة برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بأنه يخطط لحضور العديد من مباريات كأس العالم العام المقبل.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان وتشيلسي

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