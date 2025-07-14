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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة باريس نهائي كأس العالم للأندية

ناصر الخليفي - أرشيفية
ناصر الخليفي - أرشيفية

علق القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على خسارة فريقه لقب كأس العالم للأندية 2025، أمام تشيلسي.

وخسر باريس سان جيرمان أمام تشيلسي 3-0، أمس الأحد، على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “نحن فخورون جدًا بما قدمناه هذا الموسم، إنه إنجاز رائع.لن ننساه أبدًا”.

وأضاف: “كنا نطمح للفوز بكأس العالم للأندية، لكن هذه هي كرة القدم، بذل اللاعبون قصارى جهدهم، لكنهم كانوا منهكين، هذا الموسم هو الأفضل للنادي، أنا فخور باللاعبين والمدرب والنادي بأكمله”.

أهداف مباراة تشيلسي وباريس


سجل كول بالمر هدف تشيلسي الأول الدقيقة 22، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وجاء الهدف الثالث عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 42.

وحصل روبين نيفيز، لاعب فريق باريس سان جيرمان على بطاقة حمراء في الدقيقة 85.

ناصر الخليفي باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية تشيلسي الخليفي

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