قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الوزراء": النهوض بقطاع الدواء أولوية استراتيجية لضمان الصحة العامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي
الإفتاء: زيارة مقامات آل البيت والأولياء من أقرب القربات وليست بدعة أو شركا
الحبس 5 سنوات عقوبة ترويع المواطنين باستخدام حيوان طبقا للقانون
شراكة استراتيجية بين مصر للطيران وترو لإتاحة التقسيط على تذاكر السفر
محافظ الإسكندرية الأسبق يكشف مفاجأة بشأن عقار العطارين المنهار
إعلام عبري: الجيش يعتبر المدينة الإنسانية في غزة عقبة أمام صفقة التبادل
إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية
مفوض التجارة الأوروبي: رسالة ترامب جاءت بخيبة أمل.. ونرفض فرض رسوم 30%
بينها تجاوز سرعة وعكس اتجاه.. المرور يضبط 121 ألف مخالفة في 24 ساعة
الزراعة: تحكم كامل في انتشار آفة الجاسيد وديدان اللوز لإكثار سلالات القطن في سخا
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 14 يوليو
عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم الإثنين 14 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رتوش بسيطة.. نجم جديد يقترب من الزمالك بنسبة 99٪

حامد حمدان
حامد حمدان
علا محمد

كشف الاعلامي أحمد حسن عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات الزمالك مع بتروجيت لضم حامد حمدان.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يجدد المفاوضات مع بتروجت خلال الأيام المقبلة لضم حامد حمدان ورفض تجميد الصفقة".


كشف مصدر مسئول داخل نادي بتروجيت ، عن تفاصيل جلسة مسئولي نادي الزمالك مع إدارة نادي البترولي، بخصوص صفقة الفلسطيني حامد حمدان.

وعلم موقع صدي البلد، أن اللاعب انضم لفريق الزمالك بنسبة 99٪ يتبقي عدة أمور لم تحسم في اجتماع اليوم، وهو ما يلزم اجتماع مجلس إدارة بتوضيح الآتي:

1- طريقة سداد المبلغ المتفق عليه 
2- أخذ رأي والإتفاق مع اللاعبين الذين سيدخلون في الصفقة
3- في حال فشل الإتفاق مع اللاعبين سيكون الإنتقال مالي فقط.

الاعلامي أحمد حسن تطورات جديدة الزمالك مفاوضات بتروجيت ضم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

الخبير الاقتصادي رضا المسلمى

خبير اقتصادي: قرار تثبيت الفائدة يؤثر على المدخرين والمستثمرين ويعزز استقرار السوق

صورة أرشيفية

خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة يعكس حذر "المركزي المصري" في ظل الغموض العالمي

صورة أرشيفية

البلطي بـ 130 جنيه والبوري بـ 270.. أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

بالصور

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

عيب في السماعات.. أغرب دعوى قضائية ضد شركة مازدا

مازدا
مازدا
مازدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد