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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح: حامد حمدان لاعب عادي وميستهلش الخناق بين الأندية

حامد حمدان
حامد حمدان
رباب الهواري

قال محمد صلاح لاعب الزمالك السابق، إن الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجت، مستواه يشبه باقي مدافعي الدوري المصري. 
 

وأضاف محمد صلاح في تصريحات مع سهام صلاح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أتمنى إلا يدخل الأندية في خناقات على اللاعبين ومش عاجبني الخناقة اللي عاملها الزمالك على حامد حمدان .

واستطرد: حامد حمدان لاعب عادي ويشبه مدافعي الدوري المصري، والزمالك لم يرى اللاعب من قبل.

وتابع: أنا قمت بتدريب حامد حمدان من قبل، وسيد عيد هو من لمع اللاعب وهناك لاعبين في الزمالك أفضل من حامد حمدان.

وأردف: إذا أراد الزمالك التعاقد مع لاعبين أقوياء عليه ان يتعاقد مع خمس صفقات سوبر دون التعاقد مع لاعبين لن يقدموا جديد عن المتواجدين .

وواصل: حامد حمدان لا يستحق الـ30 مليون جنيه، ووسام ابو علي لم يكن معروفا لكنه جاء الأهلي وقدم مستويات مميزة للغاية ومن الوارد إلا يشارك حامد حمدان اساسياً مع الزمالك حال التعاقد معه.

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