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منوعات

بصورة مسيئة.. محاولة سيدة الانتقام من حبيبها السابق تودي بها خلف القضبان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:39 ص
محاولة سيدة الانتقام
محاولة سيدة الانتقام من حبيبها السابق تودي بها خلف القضبان
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هدير علاء
عوقبت امرأة بريطانية في العقد الثالث من عمرها بالسجن لمدة 3 أشهر على خلفية مشاركتها صورة مسيئة غير لائقة لحبيبها السابق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بهدف الانتقام منه في أعقاب انفصالهما.

كانت هذه السيدة "ياسمين والكر" قد شاركت اللقطة غير اللائقة عبر حسابها الذي يتابعه 1300 شخص بعد أن أخبرها شريك حياتها السابق برغبته في إنهاء علاقتهما وأن يصبحا صديقين فحسب، وكانت هذه اللقطة مصحوبة بتعليق ساخر، حسبما تبين خلال جلسة محاكمتها أمام محكمة بمدينة "يورك" الواقعة شمال غرب إنجلترا. 


وأفاد ممثل الادعاء بأن "والكر" لديها 1300 متابع على حسابها، وكان في إمكانهم مشاهدة اللقطة الانتقامية، والتي ظلت على حسابها لمدة 11 دقيقة، مؤكدًا أنه قد تمت مشاركتها بشكل واسع على الرغم من ذلك.

وتوسل حبيبها السابق إليها مطالبًا إياها بحذف الصورة، وهو ما فعلته في النهاية بعد أن هدد بإبلاغ الشرطة عنها.


وادعت "ياسمين والكر" في سلسلة من الرسائل النصية المتبادلة بينها وبين حبيبها السابق أنها نشرت الصورة عن طريق الخطأ، ووُجهت إليها تهمة الكشف عن صورة إباحية خاصة بقصد إحداث ضرر، وهو ما أنكرته وأصرت على أنها نشرت الصورة بالخطأ بسبب معاناتها من مشكلة في الرؤية، لكن محكمة بريطانية أدانتها وصدر ضدها الحكم بالسجن أمس، الخميس.

ومن المقرر أن تقضي السيدة الثلاثينية نصف مدة العقوبة خلف القضبان قبل أن يُطلق سراحها بشكل مشروط.
بصورة مسيئة.. محاولة سيدة الانتقام من حبيبها السابق تودي بها خلف القضبان
بصورة مسيئة.. محاولة سيدة الانتقام من حبيبها السابق تودي بها خلف القضبان
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