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توك شو

شاهد.. تمارين رياضية لتقوية العضلات وتخسيس منطقة الأرداف

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:47 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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محمود محسن
قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة لتخسيس منطقة الأرداف ومن أجل التخلص من الدهون الموجودة والحفاظ على تناسق شكل الجسم.

وتساعد تلك التمارين على تناسق شكل عضلات الجسم بشكل جيد وتقوية العضلات الخلفية، وذلك باستخدام الأوزان الخفيفة، حيث أنه من الممكن إستخدام زجاجات المياه.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم،

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله ،  ويمكن استبدال الاوزان بزجاجات المياه عند عدم توفرها 
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