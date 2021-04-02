الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس اليوم، الجمعة، حيث يكون مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يبقى بارد ليلا على كافة الأنحاء.





وتكون الظواهر الجوية المتوقعة، هي الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.





ويكون هناك أتربة عالقة في الجو على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، والأجواء تكون غائمة جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ووسط سيناء، بينما تكون مشمسه على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر الأحمر، ويقتصر نشاط الرياح غربا على السواحل الشمالية الغربية للبلاد.





وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 17، جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 19.