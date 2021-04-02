شاهد.. شيماء سيف تروج لأغنية أبلة فاهيتا الجديدة على طريقتها

نشرت الفنانة شيماء سيف،مقطع فيديو جديد لها وهي تغني أغنية أبلة فاهيتا كارو الجديدة "أى أى أه"،وذلك من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وطرحت شركة نتفليكس منذ قليل حلقات المسلسل المصري دراما كوين ، والذى يعد العمل الدرامي الأول الذي تقوم ببطولته الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا مقدمة البرنامج الكوميدي الشهير "لايف من الدوبلكس".
العمل من المقرر ان يشارك في بطولته بجانب كل من الدمية "ابلة فاهيتا - كارو - بودي" ، عدد من الفنانين ابرزهم باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، وأسامة عبد الله، ومن تأليف أبلة فاهيتا، محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت .