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فن

شاهد.. شيماء سيف تروج لأغنية أبلة فاهيتا الجديدة على طريقتها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:35 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة شيماء سيف،مقطع فيديو جديد لها وهي تغني أغنية أبلة فاهيتا كارو الجديدة "أى أى أه"،وذلك من خلال خاصية الاستورى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأحدث أعمال شيماء سيف  الدرامية، مسلسل "في بيتنا روبرت" والذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتألقت شيماء سيف بشخصية "زومبا".   

مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة الفنان هشام جمال ، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.

وطرحت شركة نتفليكس منذ قليل حلقات المسلسل المصري دراما كوين ، والذى يعد العمل الدرامي الأول الذي تقوم ببطولته الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا مقدمة البرنامج الكوميدي الشهير "لايف من الدوبلكس".

العمل من المقرر ان يشارك في بطولته بجانب كل من الدمية "ابلة فاهيتا -  كارو - بودي" ، عدد من الفنانين ابرزهم  باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، وأسامة عبد الله، ومن تأليف أبلة فاهيتا، محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت . 


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