شاهد.. شيماء سيف تروج لأغنية أبلة فاهيتا الجديدة على طريقتها

وأحدث أعمال شيماء سيف الدرامية، مسلسل "في بيتنا روبرت" والذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتألقت شيماء سيف بشخصية "زومبا".





مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة الفنان هشام جمال ، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.





وطرحت شركة نتفليكس منذ قليل حلقات المسلسل المصري دراما كوين ، والذى يعد العمل الدرامي الأول الذي تقوم ببطولته الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا مقدمة البرنامج الكوميدي الشهير "لايف من الدوبلكس".



