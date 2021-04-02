وزير الإسكان: بدء تنفيذ مشروعات صرف صحي لخدمة 23 قرية وتابعا بشبين القناطر بالقليوبية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 23 قرية وتابعا بمركز شبين القناطر ضمن المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات الصرف الصحي بـ 23 قرية وتابعا بمركز شبين القناطر، يتم تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل تنفيذ أكثر من 300 كم شبكات وخطوط طرد وخطوط انحدار صرف صحي بتلك القرى، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وصلات صرف صحي للمنازل بالقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة.



