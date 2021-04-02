ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان: بدء تنفيذ مشروعات صرف صحي لخدمة 23 قرية وتابعا بشبين القناطر بالقليوبية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:08 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 23 قرية وتابعا بمركز شبين القناطر ضمن المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات الصرف الصحي بـ 23 قرية وتابعا بمركز شبين القناطر، يتم تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي،  وتشمل تنفيذ أكثر من 300 كم شبكات وخطوط طرد وخطوط انحدار صرف صحي بتلك القرى، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وصلات صرف صحي للمنازل بالقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة.

اقرأ أيضا:

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن الشركة تمضي في تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه شرب ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى(طحانوب - منية شبين – الشوبك - عرب جهينة - عرب الصوالحة – طحوريا - القلزم – الحسانية - الأحراز - كفر طحوريا - كفر شبين- كفر طحا - كفر الشوبك).

وقال رئيس الشركة: يتم التنسيق مع كل من محافظة القليوبية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي  لتنفيذ مراحل عمل المبادرة، مشيرًا إلى أن سكان قرى وتوابع مركز شبين القناطر أعربوا عن سعادتهم بالأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القليوبية على موعد مع التطوير.. المحافظ يتفقد المواقع المستهدفة بـ حياة كريمة في شبين القناطر ويناقش مقترحات الأهالي.. ويؤكد: المبادرة ستصل لجميع القرى

محافظ القليوبية: مبادرة تطوير القرى تشمل مشروعات عديدة لخدمة الأهالي

الحكومة: تغطية خدمة الصرف الصحي لـ 23 مركزا في مبادرة تطوير القرى

تفاصيل اعتماد المخطط التفصيلي لـ65 قرية بـ بنها والقناطر الخيرية وشبين القناطر وقليوب

ترشيحاتنا

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

شاهد.. أحمد داوود وعلا رشدى يحتفلان بعيد زواجهما

هل تجزئ الصلاة على النبي يوم الجمعة بأي صيغة ؟

البرلمان أعطى لوزير الإعلام مهلة.. تصريحات مهمة لرئيس النواب | إنفوجراف

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

نجم الزمالك السابق : صعود الفريق في دوري أبطال أفريقيا مهمة مستحيلة

Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي