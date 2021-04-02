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أخبار العالم

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:22 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قسم الخارجي
ذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن مصر تستعد لنقل 22 مومياء ملكية فرعونية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، في موكب مهيب ينطلق غدا السبت.

وأوضحت القناة أن الموكب يضم مومياوات 18 ملكًا و4 ملكات من الأسرات السابعة عشرة حتى العشرين، اللتين حكمتا مصر بين عامي 3500 و3100 قبل الميلاد.

ونقلت القناة عن عالم المصريات ووزير السياحة الأسبق الدكتور زاهي حواس روايته عن واقعة اكتشاف المومياوات الملكية عام 1871، عندما كان أحد أفراد عائلة عبد الرسول التي احترفت سرقة المقابر الفرعونية يرعى بعض أغنامه في جبل يقع إلى الجنوب من معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر.

وأضاف حواس أن عنزة شردت عن القطيع فطاردها الراعي وعثر على مدخل مقبرة المومياوات الملكية، وعندما دخلها وجد نفسه أمام عدد كبير من توابيت الملوك وكنوزهم الذهبية.

وكتمت عائلة عبد الرسول سر المقبرة لمدة 10 سنوات إلى أن بدأت المومياوات والكنوز الفرعونية التي كانت بالمقبرة تظهر في عدة أماكن حول العالم، وتتبعت السلطات المصرية الأمر حتى توصلت إلى عائلة عبد الرسول والمقبرة، وقررت نقل ما تبقى من المومياوات والكنوز إلى القاهرة على متن سفينة تبحر في نهر النيل.

والعجيب أن سلطات الجمارك في القاهرة رفضت دخول المومياوات لأن كلمة "المومياوات" لم تكن مدرجة على قائمة الأشياء والبضائع المسموح بدخولها عبر الميناء، فسُجل دخولها باعتبارها "أسماك مملحة".

وأضافت القناة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مصر اليوم وسليل الفراعنة يكرم ملوك الفراعنة بعد نحو قرن ونصف من رفض دخول مومياواتهم القاهرة، حيث سيكون في استقبال موكب المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية في احتفالية فخمة يحضرها عدد كبير من الضيوف من جميع أنحاء العالم.

وويضم موكب المومياوات 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسرات 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالآتي "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس، نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.

ويخرج موكب المومياوات الملكية من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان، وميدان سيمون بوليفار، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.

وأطلقت وزارة السياحة والاثار فيلمًا ترويجيًا بمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، يتضمن محتوى حصري عن تاريخ الـ22 مومياء ملكية كما اطلقت حملات ترويجية إلكترونية في ١٢ سوقا عربيا وأوروبيا وآسيويًا وأمريكيا.

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