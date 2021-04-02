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برلمان

البرلمان أعطى لوزير الإعلام مهلة.. تصريحات مهمة لرئيس النواب | إنفوجراف

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:21 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل

نشرت الأمانة العامة لمجلس النواب، إنفوجراف بأهم تصريحات المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس خلال جلسات النواب من 28 إلى 30 مارس الماضي والتي جاءت كالآتي:
 
1- تحية إعزاز وفخر للقيادة السياسية وللقائمين على إدارة الأزمة بهيئة قناة السويس ولرجال القوات المسلحة للنجاح الباهر في تعويم السفينة الجانحة في المجري الملاحي المائي لقناة السويس، في رسالة للعالم بأن الملاحة العالمية في يدٍ أمينة ومصر قادرة على حمايتها.

2- تسابق الجميع للتبرع بالدم في سبيل إنقاذ مصابي حادث قطاري سوهاج يُظهر المعدن الأصيل لأهالي الصعيد ومدى التلاحم بين جموع الشعب، ليؤكد أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين.

3- المجلس سيُمارس دوره الرقابي عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة في حادث قطاري سوهاج، ويرجئ النظر في طلبات تشكيل لجنة تقصي الحقائق لحين انتهاء التحقيقات إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وضمانًا لعدم وجود أي تعارض بين لجان التحقيق المختصة.

4- خالص الشكر والتقدير لكم نواب الشعب "أغلبية ومعارضة" على إسهاماتكم ومشاركتكم البناءة والموضوعية في مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري وعلى انتصاركم ووقوفكم بجانب الصالح العام للفلاح والمواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية الذين يستخدمون نهر النيل.

5- التعديلات التي أقرها المجلس على مشروع قانون الموارد المائية والري المُقدم من الحكومة "خففت العبء" عن كاهل الفلاح المصري من خلال إصرار مجلس النواب على تخفيض جميع الرسوم وتسهيل كافة الإجراءات سواء في الحصول على التراخيص أو تجديدها.

6- مجلس النواب أعطى مهلة لوزير الدولة للإعلام شهر ونصف وليس أسبوعين كما طلب الوزير لتجهيز الرد على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

7- إعتذار وزير الدولة للإعلام أكثر من مرة عن حضور جلسات المجلس، استشعرت معه رئاسة المجلس بوجود تحجج من جانب الوزير ومماطلة ومضيعة لوقت المجلس، وتعطيل عن ممارسة دوره الرقابي الذي كفله الدستور.

البرلمان أعطى لوزير الإعلام مهلة.. تصريحات مهمة لرئيس النواب | إنفوجراف
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