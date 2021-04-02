جامعة حلوان: قطاع خدمة المجتمع يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ينظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع البيئة بجامعة حلوان، عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية بأضرار المخدرات بالمشاركة وبالتنسيق مع كليات الآداب والعلوم والتمريض، وبالتعاون مع بيت التطوع بالجامعة التابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي ووزارة التضامن الاجتماعي، في إطار خطة الجامعة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2025 .





وصرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان بأن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لايدخر جهدًا في مجال العمل المجتمعي الذي يساهم في البناء والتنمية والتطوير وتلافي المشكلات التى تواجه المجتمع، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والندوات والقوافل وغيرها، وكذلك التعاون مع الجهات المجتمعية المختلفة في سبيل تحقيق الهدف المجتمعي الأسمى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وتقام هذه الندوات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة .