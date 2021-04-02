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أخبار العالم

وزارة التعليم السعودية تعلن عن مواعيد الدراسة في رمضان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:44 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي

أعلنت وزارة التعليم السعودية وفقًا لما ذكرته عكاظ أن عملية استكمال والمراجعات للمهارات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وبداية اختبار الفصل الدارسي الثاني للمرحلة الابتدائية ستكون يوم الثلاثاء 9/1 من العام الحالي 1442هـ الموافق 13/4/2021.


 وسوف تكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق 9/6 الموافق 18/4/2021.

وأشارت الوزارة أن بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية ومعلمي ومعلمات رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني الابتدائي ستكون بنهاية دوام يوم الخميس 10 رمضان 


فيما ستكون إجازة الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 رمضان 1442 فيما ستكون بداية اختبار الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد الموافق 20 رمضان 


وستكون بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام يوم الخميس 24 رمضان 1442هـ الموافق 5/6/2021 مع الاشتراط بأنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.

وأعلنت الوزارة أن توقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث وحتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصرًا.

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