قبل مواجهة الرجاء.. اكتمال صفوف بيراميدز بانضمام تراوري للبعثة في الدار البيضاء

اكتملت صفوف بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، قبل مواجهة الرجاء في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الرجاء في السادسة من مساء الأحد على استاد محمد الخامس بكازبلانكا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



