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رياضة

قبل مواجهة الرجاء.. اكتمال صفوف بيراميدز بانضمام تراوري للبعثة في الدار البيضاء

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:35 م
بيراميدز
بيراميدز
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عبدالله هشام
اكتملت صفوف بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، قبل مواجهة الرجاء في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الرجاء في السادسة من مساء الأحد على استاد محمد الخامس بكازبلانكا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصل المهاجم البوركيني الدولي تراوري ،صباح اليوم إلى كازبلانكا قادما من بوركينا فاسو عبر تشاد بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده وكان الجهاز الإداري لفريق بيراميدز في استقباله بمطار محمد الخامس بكازبلانكا لإنهاء الإجراءات لتكتمل الصفوف قبل مواجهة الرجاء.
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