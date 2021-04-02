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الأوقاف تفتتح 26 مسجدا بعدد من المحافظات بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:18 م
الاوقاف تفتتح 26
الاوقاف تفتتح 26 مسجدا بعدد من المحافظات
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عبد الرحمن محمد
افتتح اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة دمياط نائبًا عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الجمعة 2/4/2021م , مسجد الكبير بأولاد خلف التابع لإدارة أوقاف الروضة مركز فارسكور بدمياط ضمن خطة الإحلال والتجديد، وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل مديرية أوقاف دمياط بعنوان: ” مفهوم التنمية الشاملة “ ، بحضور اللواء وحيد رضوان رئيس مركز و مدينة فارسكور ، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الدعوية والتنفيذية.

وراعت وزارة الأوقاف، كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا , والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية , يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنًى ومبنًى , وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م , حتى تاريخه (1205) مسجدًا , منها (1130) مسجدًا (إحلالًا وتجديدًا) , (75) مسجدًا (صيانةً وترميمًا).

افتتاح (10) مساجد بأوقاف كفر الشيخ
افتتح الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ، والشيخ محمد يونس مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني مدير الدعوة اليوم الجمعة 2 / 4/ 2021م (6) مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، ضمن خطة الإحلال والتجديد ، و(4) مساجد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم, وقد ألقى الدكتور / أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بناحية أريمون بإدارة أوقاف كفر الشيخ غرب، بعنوان: ” مفهوم التنمية الشاملة “، والمساجد التي تم افتتاحها بعد عملية الإحلال والتجديد هي:
1. مسجد: العياش الغربي – بلطيم.
2. مسجد: نوفل – عزبة نوفل – مطوبس.
3. مسجد: الجبانة- عزبة الحجر القبلي –فوه.
4. مسجد: الرحمة-40 الشراقوة-الحامول.
5. مسجد: الرحمة- قرية أبوكيلة- سيدي سالم.
6. مسجد: نصر الدين- المناوفة- الحامول.
كما تم افتتاح (4) مساجد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم وهي:
7. مسجد: الكبير أريمون –قرية أريمون-كفر الشيخ.
8. مسجد: سيدي غانم الأشعري- بلطيم.
9. مسجد: الرحمة-كفر عسكر- كفر الشيخ.
10. مسجد: التوحيد- الترزي – بيلا.

افتتاح (8) مساجد بمديرية أوقاف الفيوم
افتتحت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة 2 /4/ 2021م عدد (8) مساجد ضمن خطة الإحلال والتجديد، والمساجد التي تم افتتاحها هي:
1.مسجد: ع الوحش- سنوفر- م الفيوم شمال.
2. مسجد: ع مرعب-م الفيوم شمال.
3. مسجد: ع البرنشاوي- العدوة-م الفيوم شمال.
4.مسجد: علي بن أبي طالب-ع عبد النبي حميدة- سنورس أول.
5.مسجد: السيدة زينب- م الفيوم جنوب-م فتيح.
6. مسجد: عباد الرحمن-ابجيج-م الفيوم جنوب.
7. مسجد: ع بولس- م الفيوم جنوب.
8. مسجد: غابور- فانوس- طامية.

افتتاح (7) مساجد بمديرية أوقاف الجيزة
افتتحت مديرية أوقاف الجيزة عدد (7) مساجد اليوم الجمعة 2/4/2021م , ضمن خطة الإحلال والتجديد، و ألقى خطبة الجمعة الدكتور / السيد مسعد وكيل مديرية أوقاف الجيزة بعنوان: ” مفهوم التنمية الشاملة “ بمسجد الرؤوف الرحيم , والمساجد التي تم افتتاحها هي :
1- مسجد : الدعوة بالإصلاح – القطا – منشأة القناطر.
2- مسجد : الرحمن – ع. أبو سليم – البدرشين.
3- مسجد : السلام – كفر برك الخيام – كرداسة.
4- مسجد : الرحمن – مدخل أبوطماعة – الصف.
5- مسجد : العتيق – المرازيق – كفر البحري – البدرشين.
6- مسجد : الرحمة – منشية البكاري – الهرم.
7- مسجد : الرحمن – أبو جنيدي – الحوامدية.
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