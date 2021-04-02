الأوقاف تفتتح 26 مسجدا بعدد من المحافظات بالإجراءات الاحترازية

افتتح اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة دمياط نائبًا عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الجمعة 2/4/2021م , مسجد الكبير بأولاد خلف التابع لإدارة أوقاف الروضة مركز فارسكور بدمياط ضمن خطة الإحلال والتجديد، وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل مديرية أوقاف دمياط بعنوان: ” مفهوم التنمية الشاملة “ ، بحضور اللواء وحيد رضوان رئيس مركز و مدينة فارسكور ، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الدعوية والتنفيذية.





وراعت وزارة الأوقاف، كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا , والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية , يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنًى ومبنًى , وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م , حتى تاريخه (1205) مسجدًا , منها (1130) مسجدًا (إحلالًا وتجديدًا) , (75) مسجدًا (صيانةً وترميمًا).





افتتاح (10) مساجد بأوقاف كفر الشيخ

افتتح الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ، والشيخ محمد يونس مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني مدير الدعوة اليوم الجمعة 2 / 4/ 2021م (6) مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، ضمن خطة الإحلال والتجديد ، و(4) مساجد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم, وقد ألقى الدكتور / أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بناحية أريمون بإدارة أوقاف كفر الشيخ غرب، بعنوان: ” مفهوم التنمية الشاملة “، والمساجد التي تم افتتاحها بعد عملية الإحلال والتجديد هي:

1. مسجد: العياش الغربي – بلطيم.

2. مسجد: نوفل – عزبة نوفل – مطوبس.

3. مسجد: الجبانة- عزبة الحجر القبلي –فوه.

4. مسجد: الرحمة-40 الشراقوة-الحامول.

5. مسجد: الرحمة- قرية أبوكيلة- سيدي سالم.

6. مسجد: نصر الدين- المناوفة- الحامول.

كما تم افتتاح (4) مساجد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم وهي:

7. مسجد: الكبير أريمون –قرية أريمون-كفر الشيخ.

8. مسجد: سيدي غانم الأشعري- بلطيم.

9. مسجد: الرحمة-كفر عسكر- كفر الشيخ.

10. مسجد: التوحيد- الترزي – بيلا.





افتتاح (8) مساجد بمديرية أوقاف الفيوم

افتتحت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة 2 /4/ 2021م عدد (8) مساجد ضمن خطة الإحلال والتجديد، والمساجد التي تم افتتاحها هي:

1.مسجد: ع الوحش- سنوفر- م الفيوم شمال.

2. مسجد: ع مرعب-م الفيوم شمال.

3. مسجد: ع البرنشاوي- العدوة-م الفيوم شمال.

4.مسجد: علي بن أبي طالب-ع عبد النبي حميدة- سنورس أول.

5.مسجد: السيدة زينب- م الفيوم جنوب-م فتيح.

6. مسجد: عباد الرحمن-ابجيج-م الفيوم جنوب.

7. مسجد: ع بولس- م الفيوم جنوب.

8. مسجد: غابور- فانوس- طامية.





افتتاح (7) مساجد بمديرية أوقاف الجيزة

افتتحت مديرية أوقاف الجيزة عدد (7) مساجد اليوم الجمعة 2/4/2021م , ضمن خطة الإحلال والتجديد، و ألقى خطبة الجمعة الدكتور / السيد مسعد وكيل مديرية أوقاف الجيزة بعنوان: ” مفهوم التنمية الشاملة “ بمسجد الرؤوف الرحيم , والمساجد التي تم افتتاحها هي :

1- مسجد : الدعوة بالإصلاح – القطا – منشأة القناطر.

2- مسجد : الرحمن – ع. أبو سليم – البدرشين.

3- مسجد : السلام – كفر برك الخيام – كرداسة.

4- مسجد : الرحمن – مدخل أبوطماعة – الصف.

5- مسجد : العتيق – المرازيق – كفر البحري – البدرشين.

6- مسجد : الرحمة – منشية البكاري – الهرم.