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والله ما عملتها لجوزي| ويزو تفاجئ مذيعات على الهواء بـ"صينية فطير وجبنة".. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:30 م
صدى البلد
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أسامة علي
فاجأت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر، مذيعات، برنامج "أنا وأختى" بـ"صينية فطير وجبنة قديمة" على الهواء، معقبة:" والله ما عملتها لجوزي".

وقالت ويزو، خلال حوارها مع برنامج "أنا وأختى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلاميتين، أسما و هبة، أن نجاح مسرح مصر اختصر طريق الفن أمام نجومه، معقبة:" مكناش متوقعين النجاح ده".

وأوضحت ويزو، أن البروفات خلال مسرح مصر تبدأ من 12 ظهرا حتى 4 فجرا أو 6 صباحا، معقبة:" كنا مقطوعين فى المسرح، والأستاذ أشرف عبدالباقى خد لنا شقق؛ عشان نبقى جنبه".

وأكدت وزيزو، أنها كانت تعمل مدرسة، وشاركت فى مسرح مصر، معقبة:" كلنا كنا بنحب اللى بنعمله".
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