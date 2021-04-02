والله ما عملتها لجوزي| ويزو تفاجئ مذيعات على الهواء بـ"صينية فطير وجبنة".. فيديو





وقالت ويزو، خلال حوارها مع برنامج "أنا وأختى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلاميتين، أسما و هبة، أن نجاح مسرح مصر اختصر طريق الفن أمام نجومه، معقبة:" مكناش متوقعين النجاح ده".





وأوضحت ويزو، أن البروفات خلال مسرح مصر تبدأ من 12 ظهرا حتى 4 فجرا أو 6 صباحا، معقبة:" كنا مقطوعين فى المسرح، والأستاذ أشرف عبدالباقى خد لنا شقق؛ عشان ن بقى جنبه" .





وأكدت وزيزو، أنها كانت تعمل مدرسة، وشاركت فى مسرح مصر، معقبة:" كلنا كنا بنحب اللى بنعمله".

فاجأت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر، مذيعات، برنامج "أنا وأختى" بـ"صينية فطير وجبنة قديمة" على الهواء، معقبة:" والله ما عملتها لجوزي".