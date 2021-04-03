بعد إشادة وزير للطيران.. تكريم العاملين بمطار طور سيناء

كرم الملاح محمد إبراهيم سالم مدير مطار طور سيناء الجوي العاملين بالمطار خلال حفل اليوم بناء علي توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والمهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة والطيار منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وذلك عقب إشادة وزير الطيران بتطوير مطار طور سيناء خلال مشاركته في العيد القومي للمحافظة في ذكري عودة طابا ال٣٢ .





تم منح جميع العاملين شهادات تقدير لجهودهم المبذولة في التطوير.





وقال الملاح محمد إبراهيم سالم مدير مطار طور سيناء إنه تم رفع كفاءة مطار طور سيناء التشغيلية من خلال تطوير البنية التحتية ومبني الركاب الذي يضم صالتي السفر والوصول ومدرج الطائرات الرئيسي وبرج المراقبة والمرافق وجميع المرافق الموجودة بالمطار، مشيرا إلي أنه تم زراعة المساحات الموجودة بالمطار وتحديث نظم الأرصاد الجوية وإدخال طيران خدمات البترول.





وأوضح الملاح أن تطوير المطار يعد خطوة هامة كان لا بد منها للتوافق مع رؤية المحافظة في تطوير العاصمة وخاصة بعد إنشاء جامعة الملك سلمان مما يسهم في تنشيط حركة النقل الجوي.





وأكد مدير مطار طور سيناء الجوي أن الطيار محمد منار وزير الطيران أشاد بالاجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطار خلال مشاركته في احتفالات المحافظة بعيدها القومي.





وأوضح مدير المطار أن هذا التكريم جاء بناء علي الجهد المبذول خلال عام كامل لتطوير ورفع كفاءة المطار وظهوره بالمظهر المشرف خلال زيارة وزير الطيران.





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