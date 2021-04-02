بدء دورة المهارات الإعلامية لأئمة أوقاف الأقصر..غدا

أعلنت وزارة الأوقاف عقد الدورة التدريبية في المهارات الإعلامية غدا السبت، ولمدة ثلاثة أيام ، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف الأقصر ، بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر .





يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات ، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأقصر من خلال البروتوكول الموقع بينهما ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.





وأعلنت أنه سيتم عقد الدورة التدريبية في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع السبت الموافق 3 / 4 / 2021م ، ولمدة ثلاثة أيام ، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف قنا ، بمقر كلية الآداب جامعة جنوب الوادي بقنا .



