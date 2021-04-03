6 خطوات بسيطة لاستخدام ميزة انستجرام الجديدة.. تعرف عليها

أتاحت شركة إنستجرام Instagram، ميزة جديدة تدعى Remix ضمن تبويب مقاطع الفيديو القصيرة المنافس لتيك توك ريلز Reels، لمستخدمي التطبيق على نظامي التشغيل أندرويد و iOS، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين التي تشابه ميزة تيك توك الشهيرة Duets، لإنشاء لقطة خاصة بك على مقاطع ريلز صنعها الآخرون.





وبحسب ما ذكره موقع "hindustan times"، تحظى ميزة Duets الخاصة بتطبيق "تيك توك" بشعبية كبيرة وبالتالي ليس من المستغرب أن يقوم "إنستجرام" بنسخ الميزة على نسخته الخاصة من خاصية المقاطع القصيرة، مما سيساعد موقع مشاركة الصور والفيديوهات لاجتذاب بعض المستخدمين من بعض الدول مثل الهند حيث لا يزال تطبيق "تيك توك" الصيني محظورا فيها.





وتسمح ميزة Remix on Reels بشكل أساسي للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو تعاونية قصيرة بسهولة، وإنشاء نسخ خاصة بهم منها وتحميلها جنبًا إلى جنب مع النسخة الأصلية.





- كيفية استخدام ميزة Remix Reel:





الخطوة الأولى: ابحث عن مقطع ريلز الذي تريد إعادة دمجها.





الخطوة الثانية: انقر على الثلاث نقاط الأفقية ضمن مقطع ريلز التي حددتها ثم انقر على خيار "Remix this Reel".





الخطوة الثالثة: سترى الشاشة مقسمة إلى قسمين أحد الجانبين سيحتوي على مقطع ريلز الأصلى والآخر سيحتوي على الجانب الجديد الذي أنت على وشك إنشائه.





الخطوة الرابعة: ابدأ التسجيل وإنشاء مقطع ريلز الخاص بك، وسيكون التسجيل الخاص بك جنبًا إلى جنب مع المقطع الأصلى الذى اخترته.





الخطوة الخامسة: بمجرد الانتهاء من التسجيل، يمكنك تغيير مستوى صوت Reel الأصلي، والصوت المسجل الخاص بك وحتى إضافة تعليق صوتي إذا كنت تريد ذلك، ولتغيير مستوى الصوت، تحتاج إلى النقر فوق رمز شريط التمرير في الأعلى ولإضافة تعليق صوتي انقر فوق رمز الميكروفون.





الخطوة السادسة: بمجرد الانتهاء من التحرير، انقر على مشاركة مقطع ريلز الخاص بك بعد التعديل.