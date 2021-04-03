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توك شو

أسامة منير يبيع بطيخ مع منى الشاذلي.. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 12:19 ص
أسامة منير
أسامة منير
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شيرين عادل
دخل جمهور برنامج معكم فى نوبة من الضحك   عندما قام الإعلامى أسامة منير بتقليد بائعى البطيخ مستخدمأ نفس العبارة التى يقولها فى برنامجه الإذاعى أنا والنجوم وهواك.

كما قلد أسامة منير، خلال استضافته ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc، سائق غاضب اصطدمت سيارته بأخرى، قائلا: "بكل الحب عليا الحرام لاعلم عليك"، بالإضافة لتسويقه لإعلان كمامة طبية، وقلم روج. 


 وأكد أنه لم يكن يتخيل نجاح برنامجه الإذاعى، قائلا: "نمت وصحيت بقيت ستار ولم أصدق هذا النجاح، مشيرا إلى أنه بمجرد تلقيه المحادثة الهاتفية فى برنامجه يحدد على الفور المستوى الثقافى والبيئى للمستمع ويذهب معه إلى ثقافته ويندمج معه وتأخذ المحادثة المجرى الطبيعى.

ولفت إلى أنه يستمع بعناية للمتحدث حتى الوصول إلى نقطة هامة يريدها وهو الوصول لكافة التفاصيل لربطها ببعضها البعض  ، مشيرأ إلى أن دراسته بعلم الاجتماع والأبحاث العلمية ساعدته كثيرأ فى حل مشاكل المستمعين فى برنامجه الإذاعى .
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