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أخبار البلد

لخدمة الكنيسة القبطية في استوكهولم .. الأنبا أباكير يمنح رتبة القمصية للقس تادرس حبيب

السبت 03/أبريل/2021 - 12:37 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
رسم نيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مار بولس باستوكهولم القس تادرس حبيب في رتبة القمصية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن نوال رتبة القمصية جرى أثناء القداس الإلهي الذي صلاه نيافة الأنبا أباكير في كنيسة الشهيد مار مينا بمقر مطرانية الدول الإسكندنافية في منطقة سودرتاليا.

من ناحية أخرى، نظم  المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي مساء اليوم حفل تأبين  للفنان العالمي الدكتور عادل نصيف "سفير الفن القبطي"، بحضور أسرة الراحل وعدد من أحبائه من رجال الفن القبطي والصحافة. 

وألقي نيافة الانبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي كلمة الافتتاح ونعى فيها الدكتور عادل نصيف وقدم العزاء لأسرته وكل محبيه، وذكر كيف أن الفنان نشأ في أسرة طيبة وأحب الفن منذ صغره وتخصص في رسم الأيقونة القبطية والموزاييك والجداريات التي ملأت كنائس العالم، وكان خير سفير للروح المصرية القبطية. 

وقدم الأنبا إرميا  العزاء لزوجته السيدة ليديا يوسف وابنتيه ساندرا وسارة وأخوة الراحل الكريم. 

وعقب كلمة الأنبا إرميا تم تقديم بعض الكلمات من الأقرباء والأصدقاء والصحفيين ومحبي الفن القبطي، ذكروا فيها بعض الأعمال الصالحة التي قام بها الراحل، وأكدوا على جهده الكبير ودوره البارز اللذين قدمهما في إثراء فن الأيقونة القبطية والجداريات في تاريخ طويل من الإبداع والتميز أكثر من ثلاثين عاما فأستحق أن يحظى بلقب "سفير الفن القبطي" في عديد من المعارض والمحافل الفنية المحلية والعالمية. 

وفي نهاية الحفل قدم نيافة الأنبا إرميا شهادة تقدير لروح الفنان عادل نصيف، كما قدمت جريدة المشاهير وجريدة صوت بلادي شهادات تقدير لروح الفنان الراحل. 

كما تلقى نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح (سينوفارم) المضاد لفيروس كورونا المستجد، على أن يتلقى نيافته الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع. 

وأكد نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي أهمية التسجيل  لتلقي اللقاحات ضد فيروس كوفيد - ١٩ الذي توفره المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة من خلال وزارة الصحة المصرية.

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