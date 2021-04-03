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توك شو

حكيم يكشف عن عدد مرات زواجه ويتحدث عن أولاده..فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 02:17 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
كشف حكيم عن إيرادات أغنية "حلاوة روح"، قائلا: "أنا عملت الأغنية مجاملة للسبكي ودفعت من جيبي فلوس كمان"، مضيفا:"أنا عندي استعداد لسه أتجوز الرابعة".

وأضاف حكيم، خلال برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون إي"، :"أنا بقالي 19 أو 20 سنة متجوز شيرين مراتي"، موضحا: زوجتي مش مصرية..هي متعددة الجنسيات".

وتابع: "أنا أولادي طالعين لوالدتهم، مضيفا:"أنا عندي أحمد وعلي وعمر ومريم"، موضحا أن أعمار أولاده تبدأ من 23 سنة.

وأوضح أن أولادي لا يفضلون الغناء، مضيفا:"منهم عايز يمثل ومنهم إللي عايز يلعب كورة ومنهم اللي عايز يطلع دكتور تجميل".
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