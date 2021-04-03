حكيم يكشف عن عدد مرات زواجه ويتحدث عن أولاده..فيديو

كشف حكيم عن إيرادات أغنية "حلاوة روح"، قائلا: "أنا عملت الأغنية مجاملة للسبكي ودفعت من جيبي فلوس كمان"، مضيفا:"أنا عندي استعداد لسه أتجوز الرابعة".





وأضاف حكيم، خلال برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون إي"، :"أنا بقالي 19 أو 20 سنة متجوز شيرين مراتي"، موضحا: زوجتي مش مصرية..هي متعددة الجنسيات".





وتابع: "أنا أولادي طالعين لوالدتهم، مضيفا:"أنا عندي أحمد وعلي وعمر ومريم"، موضحا أن أعمار أولاده تبدأ من 23 سنة.





وأوضح أن أولادي لا يفضلون الغناء، مضيفا:"منهم عايز يمثل ومنهم إللي عايز يلعب كورة ومنهم اللي عايز يطلع دكتور تجميل".