بفيديو كوميدي.. شاهد محمد سامي يروج لمسلسل نسل الأغراب برفقة أمير كرارة وأحمد السقا

روج المخرج محمد سامي لمسلسل نسل الاغراب عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





ونشر فيديو كوميدي يجمعه بالنجمين امير كرارة، احمد السقا قائلا : اتعودت دايما في أعمالي تقديم شباب جديدة موهبة، وفي اتنين لافتوا نظري جدا لانهم شاطرين وعندهم كاريزما وانا متأكد ان بعد المسلسل دا الناس هتعرفهم وهتتندهم بأسمائهم.





مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في السبق الرمضاني القادم 2021، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، ، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.





المسلسل من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.