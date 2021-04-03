زلزال بقوة 5.1 درجة بشمال غربي كولومبيا

سجل المركز الوطني لرصد الزلازل في كولومبيا زلزالا بقوة 5.1 درجة بمقياس ريختر.



وأشار المركز- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت- إلى أن الزلزال وقع في منطقة ريوسوسيو بمقاطعة تشوكو شمال غربي كولومبيا، التي يبلغ عدد سكانها 29 ألف شخص.



