الدوري الإيطالي.. إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان أمام سامبدوريا

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة سامبدوريا، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل ميلان كالتالي:
حراسة المرمى: دوناروما
خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - توماري - كايير - سيلماكرز
خط الوسط: فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - كرونيتش
خط الهجوم: تشالهان أوجلو - كاستيلخو - إبراهيموفيتش.
ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر بـ 65 نقطة، بينما يتواجد سامبدوريا في المركز العاشر بـ 35 نقطة.