استبعاد عاشور.. الاتحاد السكندري يخضع لتحاليل رابيد تيسيت استعدادا للمقاولون

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لإجراء تحاليل رابيد تيست استعدادا لمباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الأثنين المقبل باستاد الإسكندرية.

وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق على الأطمئنان علي فوزى الحناوي بعد معانته من كدمة في وجه القدم ليصبح جاهزا للمشاركة في المباارة القادمة.





وأكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على غياب حسام عاشور عن المباراة القادمة بسبب معانته من شد في الخلفية .





وطالب حسام حسن لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في خوض التدريبات وتحقيق الفوز في المباراة القادمة من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر .