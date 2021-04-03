بفستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بأنوثتها





وظهرت الفنانة رانيا منصور؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الأكتاف والصدر باللون الفضى مكشوف الأكتاف والصدر وذات فتحة من جانب الساق وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها وجمالها .





وقامت برفع شعرها الكيرلى وارتدت بعض الاكسسورات باللون الفضى.

نشرت الفنانة رانيا منصور؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام بإطلالة جريئة.