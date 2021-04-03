شاهد لحظة توجه المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

انطلق موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، ليعلن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون».





وتتجه أنظار العالم اليوم إلى القاهرة لمتابعة أحداث موكب نقل المومياوات، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.



