مجموعة الزمالك | تونجيت السنغالي يفجر المفاجأة ويهزم الترجي 2-1

تلقي الترجي التونسي هزيمة قاسية أمام مضيفه تونجيت السنغالي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا .





وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي "1-1"، وبدء الترجي التونسي بالتسجيل المبكر في الدقيقة "28"، عن طريق اللاعب محمد على بن رمضان ونجح تونجيت السنغالي فى إدراك التعادل فى الدقيقة "38"، عن طريق اللاعب نيانج من ضربة مقصية على يسار حارس الترجى.

وفى الشوط الثانى نجح فريق تونجيث فى تسجيل الهدف الثانى عن طريق اللاعب بايي دجيبي ديوب فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

وتواجد الترجي التونسي في صدراة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط ليضمن التأهل إلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بقارق نقطتين عن مولودية الجزائةالمتواجد في المركز الثاني برصيد 8 نقاط .





وارتفع رصيد تونجيت السنغالي إلي النقطة الرابعة ليحتل المركز الثالث ويتواجد الزمالك في المركز الأخير برصيد نقطتين



