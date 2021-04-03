وسيم السيسي: 86% من جينات توت عنخ أمون موجودة في المصريين

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن التاريخ المصري مظلوم ، وهذه هى المرة الأولى التي يشعر فيها ملوك مصر بالفرحة لما حدث لهم من تكريم خلال نقل الـ22 ملك إلى متحف الحضارة: «اللي احنا فيه النهاردة بسبب الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو اللي عنده الحس الحضاري».









وأضاف «السيسي»، خلال استضافته برنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن 86% من الجينات الخاصة لتوت عنخ أمون موجودة في جينات المصريين حاليا، وهو ما أثبته أهم علماء الجينات.





وأوضح، أن الحضارة المصرية القديمة هي الحضارة الوحيدة، وباقي الحضارات انبثقت عنها، حتى علوم اليونان تم استقاء نسبة كبيرة منها من الحضارة المصرية، ونصف الأبجدية الهيروغليفية تم استخدامها خلال الحضارة اليونانية، موضحًا أن رمسيس الثالث قد حرر مصر من شعوب البحر والمنطقة جمعاء، وتعتبر مصر هي رمانة الميزان للعالم كله، وهو ما أكده نابليون من قبل عندما قال «قل لي من يحكم مصر أقل لك من يحكم العالم».









وأشار، إلى أنه في ثورة 25 يناير 2011 سعى عدد من الأشخاص لسرقة الآثار المصرية، ولكن مصر غنية بآثارها ولن يستطيع أحدا سرقتها كما حدث في أدلب السورية، والتي تم فيها سرقة الحضارة بعدما حدث فيها أعمال شغب وعنف.







