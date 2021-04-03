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فن

موكب المومياوات.. المسئول الأول عن فريق الإخراج : سعيد وفخور إني كنت جزء مشرف لبلدي

السبت 03/أبريل/2021 - 10:35 م
يسرا
يسرا
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أحمد إبراهيم
نشر المخرج عمرو الوديدى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشان مشاركته فى موكب نقل المومياوات من المتحف المصرى الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط. 

وقال عمرو الوديدى : سعيد وفخور اني كنت جزء مشرف لبلدي في هذا الحدث العظيم والمسئول الاول عن فريق الاخراج وsenior director  لهذا الحدث العظيم اللي بشكر جميع فريق العمل من اضاءة لديكور لتصوير لصوت والاوركسترا العظيمة  بقيادة المايسترو نادر عباسي بمشاركة المخرج الالماني اللي اتشرفت بالعمل معاه  christian rath علي مجهودة الرائع. 

واضاف عمرو : "واشكر محمد السعدي MediaHub - سعدي جوهر علي ثقتة الدايمة ودعمة ليا وخالص شكري لا اقوي فريق اخراج اتشرفت بالعمل معاة وحوش العمل مهما كتبت مش هقدر اعبر عن شكري لكل شخص شارك وساعد في هذا العمل من نجوم ومذيعين وراقصين للجندي المجهول في نجاح العمل Sherif Ahmed Ali واقوي كرو انتاج في مصر برئاسة عادل عبدالله  بااجمد كرو انتاج اسف لو نسيت اي شخص وشكر خاص للناقل الرسمي dmc". 

ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».

بدأت فعاليات الموكب من ميدان التحرير بخروج أعداد غفيرة في مقدمته، صاحب ذلك الموسيقى العسكرية والأوبرالية التي تعزف مقطوعات في غاية الروعة، تقدمها العجلات الحربية، قبل أن تتحرك السيارات التي تحمل المومياوات في موكب مهيب.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قبل وصول المومياوات الملكية إليه، رفقة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو.
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