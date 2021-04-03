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أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني: نقف مع الأردن وندعم قرارات الملك عبد الله

السبت 03/أبريل/2021 - 10:56 م
الرئيس الفلسطيني:
الرئيس الفلسطيني: نقف مع الأردن وندعم قرارات الملك عبد الله
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قسم الخارجي
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقوف بلاده إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، ودعم القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره ووحدته.

وقال عباس "إننا ندعم الخطوات التي اتخذها الملك عبد الله للحفاظ على الأمن القومي الأردني،"،مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن بلاده تقدر عاليا مواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الداعمة للشعب الفلسطيني والمؤيدة لحقوقه الوطنية العادلة.

وأعرب عباس عن تمنياته للأردن باستمرار الأمن والأمان.

واعتقلت السلطات في الأردن، اليوم السبت، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين لأسباب أمنية.

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، موضحا أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

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