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رياضة

سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على الاسماعيلي ويفوز 2-1 فى الدوري المصري

السبت 03/أبريل/2021 - 11:03 م
صدى البلد
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حسن العمدة
قلب سيراميكا كليوباترا الطاولة علي الإسماعيلي وفاز بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ17 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح الإسماعيلي التهديف فى الدقيقة 44 عن طريق فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء .

وأدرك سيراميكا كليوباترا هدف التعادل فى الدقيقة 67 عن طريق أحمد ياسر ريان من ركلة جزاء .

ونجح سيراميكا كليوباترا في إحراز الهدف الثاني فى الدقيقة 80 عن طريق محمد ابراهيم ، بعدما فقد دونجا الكرة بواسطة شادي حسين، ومرر كرة رائعة إلى محمد إبراهيم سددها من يسار منطقة الجزاء داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا الي النقطة الـ24 فى المركز الثامن ، بينما تجمد الاسماعيلي فى المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة

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