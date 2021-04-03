مايسترو اوركسترا المومياوات : "عملنا اللي نقدر عليه وفخور جدًا بالنتيجة"

قال الموسيقار نادر عباسي ، مايسترو اوركسترا موكب المومياوات الملكية ، إن تناسق الموسيقى مع الموكب كان مسئولية كبيرة وصعبة للغاية ، معقبًا : " الحمدلله عملنا اللي نقدر عليه " .

وأضاف " نادر عباسي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن ما حدث اليوم ، هو فريد من نوعه ، وأول مرة يحدث في التاريخ ، مضيفًا : " أخذنا الجراءة في التفكير ومحاولة تنفيذ هذا التناسق " .

وتابع المايسترو : " كنت بطمنهم وبقولهم متقلقوش أنا المايسترو للأوركسترا " .

وأكمل : " كنت خايف جدًا بس كنت حابب أخوض التجربة ديه ، وحقيقي فخور جدًا بالنتيجة " .

وعقب عن براعة الفتيات المصرية في العزف والطبلة وغيرها من الأدوات الموسيقية ، قائلًا : " مصر ولادة ، وانا بتشرف بيهم قدام العالم كله " ، مضيفًا أن المجموعة التي قدمت العرض اليوم هما 9 فتيات وشاب واحد فقط .