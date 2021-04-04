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تكنولوجيا

أبرزها تيك توك وMoj .. هذه التطبيقات هى الأشهر والأعلى تحميلا فى 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:00 ص
أبرزها تيك توك و
أبرزها تيك توك و Moj .. 5 تطبيقات هى الأشهر والأعلى تحميلا
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ندى على
أصبح تطبيق تيليجرام Telegram، التطبيق الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم مع بداية العام الجاري، مُستفيدًا من المشاكل التي يواجها منافسه الشهير واتسآب ، عندما تم الإعلان عن سياسة الخصوصية المحدثة التي ينوي تطبيقها بشكل إجباري بدءا من شهر مايو المقبل، وأحدث العام الحالى عدد كبير من التطبيقات التى أصبحت أكثر تحميلا وأكثر شهرة حتى بالإضافة إلى كون بعضها يظهر للمرة الأولى. 

وبحسب موقع Cyberclick فإن هناك عدد من التطبيقات التى أصبحت الأكثر تحميلا منذ بداية العام الجاري 2021 ، بسبب عدد من الظروف مثل تطبيق تيليجرام وكذلك زووم بسبب استمرار العمل من المنزل، فيما كان البعذ الآخر بسبب الميزات الجديدة فيه، وفيما يلى 5 تطبيقات هى الأشهر والأعلى تحميلا فى 2021 : 


1- تيليجرام Telegram

Introducing the Telegram Channel – Support Your Customers Wherever They Go
وهو تطبيق مجاني يضم حوالي 500 مليون مستخدم نشط شهريًا ، ويعتبر من أفضل التطبيقات للمستخدمين العاديين أما بالنسبة للشركات يدعم تيليجرام إنشاء مجموعات تصل إلى 200000 وإنشاء قنوات خاصة وعامة ، والتي يمكنك دعوة عملائك للانضمام إليها، ويمكنك مشاركة الصور والمعلومات حول المنتجات أو الخدمات الجديدة ، وتوفير روابط إلى الصفحات المقصودة ، وإنشاء روبوت محادثة للإجابة على استفسارات العملاء.


2- تيك توك TikTok 

TikTok: How would the US go about banning the Chinese app? - BBC News
ليس من المستغرب أن يكون تيك توك من ضمن التطبيقات الأكثر تحميلا في عام 2021، وجمع التطبيق أكثر من ملياري عملية تنزيل على مستوى العالم،وبسبب فيروس كورونا أصبح المستخدمون  يبحثون عن طرق جديدة للترفيه عن أنفسهم، كما تتزايد فرص تسويق تيك توك أكثر. 

3- موج Moj

What is the Moj App? Is it a TikTok-like app created in India? Read details
وتطبيق Moj يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 15 ثانية وإضافة تأثيرات متنوعة لتخصيصهم، تجعل واجهة المستخدم البسيطة الخاصة به من السهل على الأشخاص التفاعل من خلال التعليقات والإعجابات والمشاركة، ولديه أكثر من 80 مليون مستخدم نشط شهريًا يقضون ما متوسطه 34 دقيقة على التطبيق كل يوم.

4 - زووم Zoom 

سيأتي التشفير من طرف إلى طرف إلى Zoom الأسبوع المقبل

كان هذا التطبيق إلى جانب عدد قليل من تطبيقات مكالمات الفيديو ، بالتأكيد أحد أكثر التطبيقات نجاحًا حيث بلغ Zoom أكثر من 300 مليون مشارك يوميًا وشمل التطبيق 38 مليون عملية تنزيل في يناير 2021 وحده، وترتبط هذه الطفرة ارتباطًا مباشرًا بأزمة فيروس كورونا COVID-19. نظرًا لاضطرار المستخدمين إلى مواصلة العمل من المنزل ، فقد استخدموا Zoom كتطبيق مؤتمرات الفيديو المفضل لديهم، حيث يسمح Zoom للمستخدمين بإجراء مكالمات فيديو للأعمال أو للبقاء على اتصال مع أحبائهم.

5- MX TakaTak

Tencent-backed MX Player launches short video app MX TakaTak
وهو تطبيق لمشاركة الفيديو يتيح لك إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك ، ومعرفة ما هو شائع في وقت معين ، والبحث عن مقاطع الفيديو حول الموضوعات التي تهمك، و يدعم المحتوى باللغة الإنجليزية ، مما يتيح للعلامات التجارية العالمية والمؤثرين المشاركة، كما أنه لديه حوالي 10 ملايين مستخدم يوميًا وحوالي 45 مليون مستخدم شهريًا. 

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