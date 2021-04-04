أبرزها تيك توك وMoj .. هذه التطبيقات هى الأشهر والأعلى تحميلا فى 2021

أصبح تطبيق تيليجرام Telegram ، التطبيق الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم مع بداية العام الجاري، مُستفيدًا من المشاكل التي يواجها منافسه الشهير واتسآب ، عندما تم الإعلان عن سياسة الخصوصية المحدثة التي ينوي تطبيقها بشكل إجباري بدءا من شهر مايو المقبل، وأحدث العام الحالى عدد كبير من التطبيقات التى أصبحت أكثر تحميلا وأكثر شهرة حتى بالإضافة إلى كون بعضها يظهر للمرة الأولى.









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1- تيليجرام Telegram





وهو تطبيق مجاني يضم حوالي 500 مليون مستخدم نشط شهريًا ، ويعتبر من أفضل التطبيقات للمستخدمين العاديين أما بالنسبة للشركات يدعم تيليجرام إنشاء مجموعات تصل إلى 200000 وإنشاء قنوات خاصة وعامة ، والتي يمكنك دعوة عملائك للانضمام إليها، ويمكنك مشاركة الصور والمعلومات حول المنتجات أو الخدمات الجديدة ، وتوفير روابط إلى الصفحات المقصودة ، وإنشاء روبوت محادثة للإجابة على استفسارات العملاء.









2- تيك توك TikTok





ليس من المستغرب أن يكون تيك توك من ضمن التطبيقات الأكثر تحميلا في عام 2021، وجمع التطبيق أكثر من ملياري عملية تنزيل على مستوى العالم،وبسبب فيروس كورونا أصبح المستخدمون يبحثون عن طرق جديدة للترفيه عن أنفسهم، كما تتزايد فرص تسويق تيك توك أكثر.





3- موج Moj





وتطبيق Moj يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 15 ثانية وإضافة تأثيرات متنوعة لتخصيصهم، تجعل واجهة المستخدم البسيطة الخاصة به من السهل على الأشخاص التفاعل من خلال التعليقات والإعجابات والمشاركة، ولديه أكثر من 80 مليون مستخدم نشط شهريًا يقضون ما متوسطه 34 دقيقة على التطبيق كل يوم.





4 - زووم Zoom









كان هذا التطبيق إلى جانب عدد قليل من تطبيقات مكالمات الفيديو ، بالتأكيد أحد أكثر التطبيقات نجاحًا حيث بلغ Zoom أكثر من 300 مليون مشارك يوميًا وشمل التطبيق 38 مليون عملية تنزيل في يناير 2021 وحده، وترتبط هذه الطفرة ارتباطًا مباشرًا بأزمة فيروس كورونا COVID-19. نظرًا لاضطرار المستخدمين إلى مواصلة العمل من المنزل ، فقد استخدموا Zoom كتطبيق مؤتمرات الفيديو المفضل لديهم، حيث يسمح Zoom للمستخدمين بإجراء مكالمات فيديو للأعمال أو للبقاء على اتصال مع أحبائهم.





5- MX TakaTak





وهو تطبيق لمشاركة الفيديو يتيح لك إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك ، ومعرفة ما هو شائع في وقت معين ، والبحث عن مقاطع الفيديو حول الموضوعات التي تهمك، و يدعم المحتوى باللغة الإنجليزية ، مما يتيح للعلامات التجارية العالمية والمؤثرين المشاركة، كما أنه لديه حوالي 10 ملايين مستخدم يوميًا وحوالي 45 مليون مستخدم شهريًا.



