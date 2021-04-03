يسحب البساط من واتسآب.. 4 ميزات فى سيجنال جعلته الأكثر تحميلا

مع اقتراب تطبيق WhatsApp واتسآب من تفعيل سياسة الخصوصية التى سببت غضبا كبيرا لمستخدميه حول العالم، بدأ عدد كبير من مستخدمى تطبيقات الدردشة فى استخدام تطبيقات بديلة منها تيليجرام وسيجنال، ووصل تيليجرام إلى أكثر التطبيقات فى العالم تحميلا منذ بداية العام.





وبحسب موقع Gizmochina فإنه ليس تطبيق تيليجرام الأكثر تحميلا هو الذى يحدد تطبيق واتسآب بعد انتقال عدد كبير من المستخدمين عليه، ولكن تطبيق سيجنال Signal هو التطبيق الذى سيسحب البساط قريبا جدا من واتسآب، ووفقا للتحليلات فإن تطبيق سيجنال هو التطبيق الأسرع نموًا في جميع أنحاء العالم ، من حيث التنزيلات والمستخدمين النشطين شهريًا في الربع الأول من العام.





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ويحتوي سيجنال حاليًا على أكثر من 50 مليون عملية تحميل في متجر Play وحده ، مع تصنيف 4.5 نجوم، ويرجع السبب الوحيد وراء الزيادة المفاجئة في التنزيلات لتطبيق سيجنال هى سياسة خصوصية واتسآب، التى يتهمها البعض بتهديد خصوصيتهم، وفيما يلى عدد من أهم ميزات سيجنال والتى جعلته يهدد عرش واتسآب بعدما كان تطبيق الدردشة الأول من حيث التحميل والاستخدام :





ميزة توفير الداتا :

ومن أهم الميزات الجديدة التى يتضمنها تحديث سيجنال، ميزة تقليل استخدام البيانات للمكالمات، وتوفير حجم "الداتا" المستخدمة حيث يمكن للمستخدمين إيقاف تنزيلات الملفات والمرفقات تلقائيًا أثناء إجراء المكالمة، وذلك بالإضافة إلى تحسين الصور وجودتها، كما تشمل الميزات دعمًا للملصقات المتحركة، فى هواتف آيفون وأندرويد، كما تدعم ميزة الملصقات أجهزة اللاب توب والكمبيوتر ضمن تطبيق Signal Desktop .





التطبيق الأكثر استخداما من مشاهير العالم والهيئات العالمية الكبيرة

وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من موظفيها البدء في استخدام تطبيق الرسائل المشفرة Signal، في خطوة تهدف إلى زيادة أمان اتصالاتها، بالإضافة إلى رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، وكذلك جاك دوروسي، المدير التنفيذى لموقع تويتر.



