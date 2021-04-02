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تكنولوجيا

منها منع التجسس.. واتسآب يحتوى على ميزات خفية لا يعرفها الكثيرون

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:09 ص
واتسآب يحتوى على
واتسآب يحتوى على ميزات خفية لا يعرفها أحد
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ندى على
يعد تطبيق واتسآب WhatsApp  التطبيق الأشهر فى العالم، ويستخدمه أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، كما أنه يتمتع بنسبة هائلة من المستخدمين النشطين طول اليوم، ولكن على الرغم من ذلك لا يعرف أغلب المستخدمين كل الميزات الموجودة فيه.
 
وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن هناك عدد كبير من الميزات المخفية فى واتسآب، والتى لا يعرفها أغلب المستخدمين، ومنها عدد كبير من الميزات المهمة والتى تتعلق بالخصوصية وغيرها، ومنها : 


استخدم رسائل مختفية

ولتشغيل ميزة رسائل "التدمير الذاتي"، انتقل إلى الدردشة المعنية وانقر على الاسم في الجزء العلوي.

ثم انقر فوق "Disappearing Messages" ويمكنك اختيار تشغيلها أو إيقاف تشغيلها، يجب أن تختفي الرسائل بعد سبعة أيام إذا تم إرسالها إلى محادثة تم تشغيل الميزة بها.

تغيير لون خط الكتابة فى واتسآب 

من الممكن وإضافة تأثير يتوسطه خط وحتى تغيير الخط فى واتسآب، وستحتاج إلى تحديد موقع رمز backtick ، والذي يشبه الفاصلة العليا، من خلال  الضغط باستمرار على أيقونة الفاصلة العليا وستظهر.

ثم ضع ثلاثة من العلامات مثل:  `` النص هنا '' " ، سيؤدي ذلك إلى وضع رسالتك بلون مختلف.  

تثبيت الدردشات المفضلة لديك

إذا كنت تفضل أن تكون الدردشات المفضلة لديك دائمًا أعلى فى تطبيق واتسآب قم على هاتفك الأندرويد ، انقر مع الاستمرار فوق الدردشة التي تريد تثبيتها ثم انقر فوق رمز الدبوس الذي يظهر أعلى الشاشة.

لإلغاء تثبيت الدردشة ، اضغط مطولًا عليها ، ثم اضغط على أيقونة إزالة الدبوس.

على هاتفك الآيفون، اسحب يمينًا على الدردشة التي تريد تثبيتها، ثم اضغط على تثبيت ، والذي سيؤدي إلى قفل الدردشة في الجزء العلوي من التطبيق الخاص بك. 

لإلغاء تثبيت دردشة ، اسحب لليمين على الدردشة المثبتة ثم انقر فوق إلغاء التثبيت.

ابحث عن صديقك المفضل على واتسآب 

يمكنك التحقق من أصدقائك الذين ترسل إليهم معظم رسائل WhatsApp ، وتتبع العدد الدقيق للرسائل النصية التي أرسلتها.

تُظهر هذه الخدعة أيضًا عدد الصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والمستندات والملصقات التي تم إرسالها - ومقدار مساحة التخزين التي يشغلونها.

ويمكنك أيضًا معرفة مقدار مساحة التخزين التي تسدها محادثتك مع شخص بشكل عام، وللتحقق من عداد الرسائل ، ما عليك سوى فتح تطبيق واتسآب والنقر فوق علامة التبويب "الإعدادات".

افتح لوحة استخدام البيانات والتخزين ، ثم انقر على استخدام التخزين في الأسفل، وستظهر لك قائمة كبيرة بمحادثاتك ، مرتبة من حيث مساحة التخزين المشغولة.

منع المتجسسين من رؤية رسائلك 

من الممكن أن تجعل واتسآب آمنًا للغاية حتى إذا قام شخص ما بفتح قفل هاتفك، 

تحتاج فقط إلى استخدام ميزة تتطلب منك فتح WhatsApp باستخدام Face ID أو Touch ID.

عليك الدخول إلى إعدادات WhatsApp الخاصة بك.

ثم انقر فوق "الحساب" ثم "الخصوصية".

يمكنك تشغيل "قفل الشاشة" باستخدام Touch ID أو Face ID.

ستتمكن أيضًا من اختيار مدة زمنية عندما يكون المعرف مطلوبًا مرة أخرى.

عندما تذهب لفتح التطبيق ، سيطلب منك مطبوعاتك أو صورة لوجهك للتحقق من أنك تقرأ محادثاتك الخاصة حقًا.

لا يزال بإمكانك قراءة الرسائل والرد عليها بسرعة في نافذة الإشعارات ، وبالتالي فإن الأداة ليست مضمونة.

ستتمكن أيضًا من الرد على مكالمات WhatsApp بدون Touch أو Face ID.

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