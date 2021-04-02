جربها الآن.. أفضل طريقتين لإضافة جهة اتصال جديدة إلى واتساب

تستغرق عملية إضافة الأرقام الجديدة إلى دفتر عناوين هاتفك العديد من الخطوات لإضافة الرقم لمجرد بدء مراسلته على تطبيق واتساب WhatsApp ، وهو يعد أمرا شاقا على بعض مالكي الهواتف الذكية، خاصة عند محاولة حفظ أكثر من رقم للتواصل مع زملاء الوظيفة الجديدة.





واتساب " فهي تعد عملية من السهل جدًا القيام بها باستخدام خطوات صغيرة، فإذا أردت معرفة كيفية القيام بذلك اتبع الخطوات التالية. وبحسب ما ذكره موقع "makeuseof"، فأن إضافة رقم هاتف صديقك الجديد للدردشة معه على تطبيق "" فهي تعد عملية من السهل جدًا القيام بها باستخدام خطوات صغيرة، فإذا أردت معرفة كيفية القيام بذلك اتبع الخطوات التالية.













إليك كيفية إضافة رقم جديد إلى قائمة جهات اتصال "واتساب" بخطوات سهلة اتبعها:





1. افتح تطبيق "واتساب" على هاتفك الذكي، وانقر فوق رمز الرسالة في أسفل يمين الصفحة الرئيسية للدردشات بالتطبيق.





2. إذا كانت جهة الاتصال موجودة على هاتفك بالفعل، فابحث عنها عبر أداة البحث بالتطبيق في الزاوية اليمنى العليا من صفحة جهات الاتصال بالتطبيق من خلال النقر على أيقونة العدسة للعثور على جهة الاتصال التي تريد مراسلتها.





3. انقر فوق جهة الاتصال جهة الاتصال لبدء الدردشة معهم.





4. إذا لم تكن قد قمت بحفظ الرقم بالفعل، فانقر جهة اتصال جديدة.





5. اتبع التعليمات احفظ الرقم كما تفعل مع أي جهة اتصال أخرى على هاتفك.





أو يمكنك بدء محادثة مع جهة اتصال جديدة بدون حفظها بدفتر عناوين جهاز باستخدام ميزة رموز الاستجابة السريعة QR Codes، حيث يتيح لك تطبيق التراسل الأشهر عن طريق مسح رمز QR ضوئيا الخاص بالحساب عند التعرف إلى شخص جديد دون الحاجة لإضافة رقمه إلى جهات اتصالك، من خلال الخطوات التالية:





أولا: كيفية إنشاء كود QR لرقمك في واتساب:





1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.





2. اضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على خيار الإعدادات Settings.





3. ستجد رمز QR بجوار اسمك اضغط عليه.





4. ستظهر شاشة جديدة تضم خيارين:





- الأول My Code: وهو رمز الاستجابة السريعة QR الخاص برقمك، والذي يمكن الأشخاص الآخرين من أضافتك بسهولة عبر واتساب من خلال مسح الرمز مباشرة.





- الثاني خيار مسح Scan، وهو يتيح لك مسح رموز QR الخاصة بالآخرين لإضافة أرقامهم.





ثانيا: كيفية إضافة جهة اتصال باستخدام رمز QR:





لإضافة شخصا ما إلى جهات اتصال واتساب باستخدام رمز QR الخاص به، سوف تحتاج إلى مسح رمزه أو الحصول عليه في رسالة، ولكن إذا كنت ستقوم بمسح رمز QR، يمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:





1. افتح تطبيق تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.





2. اضغط على الثلاث نقاط الرأسية، ثم انقر على خيار الإعدادات.





3. اضغط على رمز QR، بجوار اسمك وملفك الشخصي.





4. من الشاشة الجديدة، اضغط على علامة التبويب Scan Code لفتح شاشة المسح.





5. قم بتوجيه كاميرا هاتفك، إلى رمز الاستجابة السريع QR الخاص بجهة الاتصال التي تريد إضافتها إلى واتساب.





6. تاكد من أن رمز QR، داخل صندوق المسح الأخضر، وسوف يقوم واتسا بمسح الرمز، ويطالبك بإضافتها إلى جهات الاتصال الخاصة بك على واتساب انقر إضافة جهة اتصال.