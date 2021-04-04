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توك شو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:08 ص
الملكة حتشبسوت
الملكة حتشبسوت
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ندى رأفت

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن الملك نفرتاري زوجة الملك أحمس كانت بارعة وعظيمة للغاية، مضيفا أنها كانت تركب العربة بجوار أحمس، وتصوب الرماح تجاه الأعداء.


وتابع وسيم السيسي خلال مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن العالم منبهر بفكرة شعر الملكة نفرتاري .. كانت الباروكة منتشرة في وقتهم، فمن الممكن أن تكون باروكة وليس شعرها، والله أعلم".


وأوضح عالم المصريات ، أن الملكة حتشبسوت كانت سيدة عظيمة وقوية للغاية، ولكن يؤخذ عليها أنها اغتصبت المٌلك، حيث إن المُلك في ذلك الوقت كان يجب أن يكون لـ تحتمس الثالث، ولكنه كان صغيرًا، لذلك حكمت هي البلاد حوالي 20 عامًا، وتلاها تُحتمس الثالث بعد أن كبر قليلًا.


وتابع السيسي، أن حتشبسوت كانت ملكة صالحة وطموحة ، حيث عملت على إصلاح ما أفسده الهكسوس ، مشيرًا إلى أن هناك 4 ملكات تكرموا اليوم أي تم نقلهم كمومياوات إلى متحف الحضارة، وهم تابعون لأسرة واحدة، وهناك ملكة أيضًا من الأسرة الأولى، وهذا يؤكد أن السيدة كانت رأسًا برأس مع الرجل".

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