بصور جديدة.. هند صبري تتألق في موكب المومياوات الملكية

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصور جديدة لها خلال مشاركتها مساء أمس، السبت، في حفل موكب المومياوات الملكية.









ولفتت هند صبري الأنظار بإطلالة من اختيار الاستايلست مي جلال، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأخضر الغامق، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الستان الذي زاد من أناقتها.









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حمل فستان هند صبري توقيع مصممة الأزياء مرمر حليم، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الملفتة و الأنيقة التي حملت توقيع Dima Jewellery.









ومن الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل آية عبد الحميد مكياجا رائعا كشف عن جمال ملامحها، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة من أنامل المصفف أحمد منير.



