قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرجل الذي أبكى العالم.. كيف أصبح فرانك كابريو القاضي الرحيم؟
محمد صلاح يواصل احتفاله بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22-8-2025
برلمانية: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تُعزز الأمن والسلم في المنطقة
جوتيريش: لا يمكننا السماح باستمرار المجاعة في غزة دون عقاب
كيفية التقديم لقرار العلاج على نفقة الدولة
قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك مجاعة حادة في غزة
الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة .. 4 أمور تُبيح تركها بدون إثم
وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور
روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك
مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط ووكالة جايكا يطلقان تقريرا مشتركا حول العلاقات المصرية اليابانية

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
هاجر رزق   -  
آية الجارحي

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، تقريرًا مشتركًا بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات المشتركة مع وكالة (جايكا) تحت عنوان «العلاقات المشتركة.. 70 عامًا من الصداقة والثقة».

يأتي ذلك تزامنًا مع فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد9)، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويسلّط التقرير- الذي تم إعداده بشكل مُشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)- الضوء على 70 عامًا من الشراكة الممتدة والراسخة بين الحكومتين المصرية واليابانية، وانعكاس تلك الشراكة على محفظة التعاون الإنمائي مع وكالة (جايكا)، بما عزز مساهمتها في تمويل مشروعات رائدة في قطاعات متعددة مثل التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة، وبناء القدرات، إلى جانب مشروعات كبرى مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E-JUST)، المتحف المصري الكبير، دار الأوبرا المصرية، والخط الرابع لمترو القاهرة.

وفي كلمتها بالتقرير، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بإحياء الذكرى السبعين للعلاقات المصرية اليابانية، فإننا لا نحتفل بعلاقات ممتدة على مدار عقود، ولكن بشراكة استراتيجية تتطلع إلى مستقبل مستدام، وتقوم على التفاهم المتبادل ومواءمة السياسات، والتزام مشترك بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأوضحت أن شراكتنا مع وكالة التعاون الدولي اليابانية، وبدعم من مختلف المؤسسات اليابانية أسهمت في تكوين محفظة تعاون إنمائي تقوم على أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة بما يدفع تحقيق التنمية المستدامة، في مجالات متعددة على رأسها الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية، مؤكدة أن الفترة الحالية وفي ضوء ترفيع العلاقات المشتركة فإننا نستكشف المزيد من أوجه الشراكة الجديدة من بينها توطين الصناعة والتكنولوجيا وتعزيز انخراط القطاع الخاص تنفيذًا لأولويات الحكومة المصرية. 

وأكدت أن العلاقات المصرية اليابانية المشتركة تُرسي مثالًا إقليميًا ودوليًا للتعاون الإنمائي الفعال القائم على المصالح المُشتركة.

من جانبه، عبر الدكتور/ أكيهيكو تاناكا، رئيس وكالة اليابان للتعاونالدولي (جايكا)، عن تقديره للثقة المتبادلة والإنجازات المتميزة التي تحققت في إطار الشراكة مع الحكومة المصرية، في رحلة بدأت منذ عام 1954 وازدهرت على مدار عقود في قطاعات متعددة ومشروعات بارزة من بينها مستشفى طب الأطفال بجامعة القاهرة، وتطوير دار الأوبرا المصرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجية.

وأضاف رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي، أن مصر تحتل موقعًا محوريًا كبوابة لليابان إلى أفريقيا وركيزة أساسية للربط بين أفريقيا والعالم العربي، مشيرًا إلى مواصلة شراكتنا مع الحكومة المصرية في قطاعات متعددة للمساهمة في مسيرة التنمية.

ويتناول التقرير حجم محفظة التعاون الإنمائي وتفاصيلها بين الحكومة ووكالة (جايكا)، حيث تبلغ إجمالي المنح والدعم الفني منذ بدء التعاون نحو 2.4 مليار دولار، بينما وصلت التمويلات الميسرة إلى 7.2 مليار دولار، وتتنوع محفظة الاستثمارات في مشروعات رائدة  لبناء الهوية والتراث الثقافي وتعزيز النمو الشامل. وأكدت.

وفي ذات السياق، أكد التقرير أن توافق أولويات مصر الوطنية مع سياسة المساعدة الإنمائية اليابانية (ODA)، التي ترتكز على: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير التعليم وبناء القدرات البشرية، و دعم التحول الأخضر والشمول الاجتماعي، كما سلط الضوء على الدور المصري في التعاون بين دول الجنوب، حيث أسهمت مصر منذ 1985 في تدريب أكثر من 7100 فرد من 59 دولة، بدعم من جايكا. 

وأشار التقرير إلى المشروعات البارزة في التعاون المصري – الياباني متمثلة في كوبري السلام على قناة السويس (2001)، ومحطة خليج الزيت لطاقة الرياح (2018 – 220 ميجاوات)، والشراكة من أجل الصحة– دعم مصر منذ السبعينيات، منها بناء مستشفى أبو الريش للأطفال، مشيرًا إلى الشراكة التعليمية المصرية اليابانية (EJEP) التي بدأت عام 2016، ومبادرة Abe– لتمكين الشباب الأفريقي والمصري من الدراسة والعمل في اليابان، وبرنامج متطوعي جايكا– أكثر من 350 متطوعًا عملوا في مصر منذ 1996 في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى الخط الرابع لمترو القاهرة – المرحلة الأولى (الذي مازال قيد التنفيذ).

وأضاف التقرير أن محاور الشراكة المصرية اليابانية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: النمو الاقتصادي المستدام – الذي يتضمن دعم النقل، البنية التحتية، والطاقة، والشمول الاجتماعي، وجودة الحياة – الذي يتضمن دعم التعليم، الصحة، وإدارة المياه، و التحول الأخضر والاستدامة البيئية – الذي يتضمن دعم الطاقة المتجددة، و الزراعة المستدامة، ومكافحة التغير المناخي.

مصر الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

دواجن بيضاء

سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

ترشيحاتنا

الريحان

رخيصة الثمن.. الكشف عن نبته خضراء تحمي من السرطان وأمراض القلب

ساندوتش فيليه تشيز ستيك

زي الجاهز.. طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

صينية الباذنجان بالفراخ

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر

بالصور

فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد