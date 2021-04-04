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حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية برد الجنسية لـ12 شخصا

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:57 ص
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
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مصطفى الرماح
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ12 شخصا.


وجاء نص القرار:
"بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم ۱۰۰4 لسنة ۲۰۱۸ الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية.


مادة 1- ترد الجنسية المصرية لكل من الاثني عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ يوسف على يوسف وآخرهم السيدة خلود صفوان جابر).

مادة ۲ - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

تحريرا في 28/2/2021".

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